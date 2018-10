Lukijalta: Kela-taksien toiminta on järjenvastaista

Eräänä aamuna lähtiessäni Mikkeliin poliklinikalle odotin taksia 40 minuuttia, koska taksi keräsi auton täyteen pertunmaalaisia ennen minua. Myöhästyin lääkäristä, mutta onneksi kuitenkin pääsin vastaanotolle.

Olen miettinyt muuttoa Mikkeliin, missä taksi tulee nopeasti eikä tarvitse stressaantua odottelusta. Ilmeisesti Pertunmaan asiakkaiden kanssa voi tehdä mitä huvittaa. Kela-taksin tädit ja sedäthän päättävät.

Toinen epämiellyttävän pitkä odotus kesti tunnin ja kymmenen minuuttia Mikkelin sairaalassa. Syy oli toisen asiakkaan pitkään kestänyt käynti silmäpoliklinikalla.

Sairaalasta lähdimme ensin Kyyhkylään. Kuljettaja ilmoitti, että kotimatka jatkuu siten, että ensin mennään Pertunmaalle ja sieltä Mäntyharjuun ja sitten minä pääsisin vasta kotiini Pertunmaalle. Pertunmaalta kuljettaja voisi sitten palata kotipaikkakunnalleen Varkauteen.

Missä on maalaisjärki? Entä edullisuus? Protestoimme tilannetta ja viimein kuljettaja suostui soittamaan Kela-taksiin ja neuvottelemaan uudelleenjärjestelystä. Pitkän neuvonpidon jälkeen Kela-taksin täti suostui muuttamaan reitin niin, että ensin mennään Mäntyharjuun ja sitten tuodaan molemmat asiakkaat Pertunmaalle.

Täysin järjenvastainen on myös tilanne, jossa samalta paikkakunnalta on kolme asiakasta lähdössä samaan paikkaan. Kolme eri taksia ajaa peräkkäin ja jokaisella on kyydissä yksi matkustaja.

Miksi Suomessa Kela-kyydeistä määrää vain yksi firma? Saadakseen Kela-kyytejä, taksiyrittäjän täytyy maksaa isot kuukausittaiset maksut. Sivukylien ja pienten kuntien taksiyrittäjiä uhkaa ennen pitkää lopettaminen.

Toivon taksiyrittäjille onnea ja hyvää syksyä. Kela-taksiin toivon sen sijaan ison säkillisen maalaisjärkeä, jos siellä vaikka osattaisiin sitä joskus käyttää.

Ritva Syväsalo

Pertunmaa