Koululaisen mielipide sanomalehtiviikolle: Me voimme itse vaikuttaa siihen, miten alkoholia kohtaan asennoidutaan Mielestäni alkoholin myyntiä ja valmistusta pitäisi vähentää huomattavasti.

Mielestäni alkoholin myyntiä ja valmistusta pitäisi vähentää huomattavasti. Alkoholia juomalla aiheutat vahinkoa itsellesi ja sen lisäksi muille. Ystäväsi, perheesi ja lapsesi kärsivät siitä myös. Ulkopuoliset eivät voi vaikuttaa asiaan, vaikka haluaisivatkin.

Alkoholi aiheuttaa niin psyykkisiä kuin fyysisiäkin ongelmia. Monet monet ihmiset kärsivät alkoholismista, ja monet ovat myös kuolleet alkoholin takia: hukkuneet, paleltuneet, tukehtuneet… tai muuten alkoholin vaikutuksen alaisena, vaikka autolla ajaessaan kolarin.

Monet juovat itsensä humalaan asti myös stressin tai ahdistuksen takia. He kertovat, että niin he saavat rauhoituttua ja nollattua, mutta eikö heille saisi hommattua apua jostain muualta? Jollakin keinolla, mikä ei vahingoittaisi itseä, vaikka puhumalla tai toteuttamalla itseään luovasti, piirtämällä, maalaamalla…

Sen saunaoluenkin voi vaihtaa alkoholittomaan juomaan, vaikka veteen tai edes limsaan. Ihmisten terveys riippuu osittain heidän omista valinnoistaan. Älä vahingoita itseäsi, jos et itsesi takia niin läheistesi, perheesi ja ystäviesi takia.

Jos alkoholin hintaa voisi nostaa ja valmistusta vähentää, kysyntä ehkä vähenisi. Jonkun pitäisi kuitenkin tehdä jotain, mutta kuka se joku on? Se joku olemme minä ja sinä, me kaikki. Me luomme tämän maailman, ja me voimme muokata sitä ja vaikuttaa asioihin. Meidän pitää vain olla rohkeita.



Moona Toijonen

Mäntyharjun Yhtenäiskoulu 8D