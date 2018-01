Koululaisen mielipide sanomalehtiviikolle: Kansainvälisyyttä on lisättävä myös kouluopetukseen Mielestäni kouluihin täytyisi lisätä tunteja, joissa tutustuttaisiin erilaisiin uskontoihin ja kulttuureihin.

Tunneilla opittaisiin myös ymmärtämään ihmisiä, jotka asuvat aivan toisessa maassa ja kuuluvat täysin erilaiseen kulttuuriin. Näin kukaan ei alkaisi ajatella, että jonkun toisen maan asukkaat tai toisen uskonnon kannattajat olisivat outoja tai esimerkiksi alempiarvoisia.

Kansainvälisyys on nykymaailmassa erittäin tärkeä asia. Harva ihminen nykypäivänä elää niin, ettei olisi missään kosketuksessa ulkomaailmaan. Monet ihmiset matkustavat ja ovat esimerkiksi töiden takia yhteydessä ulkomaalaisiin ihmisiin. Varsinkin internet on lisännyt yhteyttä ulkomaailmaan.

Tunnit opettaisivat nuorille, että maailmassa on paljon erilaisia ihmisiä. He ymmärtäisivät, että vaikka toinen ihminen on erilainen kuin sinä, on hän silti samanarvoinen. Tämä on tärkeää esimerkiksi silloin kun matkustaa, koska silloin osaa arvostaa toista kulttuuria ja käyttäytyä paikallisia kohtaan asiallisesti.

Yleistieto kasvaisi tunneilla, kun oppisi erilaisista kulttureista, uskonnoista ja valtioista. Näin nuoret tulisivat tietoisiksi ympäristöstään. Erilaisista kulttureista oppiminen myös innostaisi nuoria matkustamaan ja näkemään maailmaa. Jotkut saattaisivat myös kiinnostua kielten opettelemisesta, mistä voi olla hyötyä tulevaisuuden ammatissa.



Sanni Uotinen

Mäntyharjun Yhtenäiskoulu 8B