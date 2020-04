Mielipide: Korona muuttaa Euroopan unionia ja rajavalvontaa

Koronavirus on heikentänyt maailman, Euroopan ja Suomen taloutta sekä rajoittanut ihmisten liikkumista. Virus on myös yhdistänyt ihmisiä, puolueita ja Euroopan unionin 27 jäsenmaata: kaikilla on halu selvitä tästä kriisistä.

Viranomaisten ohjeistuksia liittyen hygieniaan, ihmiskontakteihin ja matkustamiseen tulee noudattaa. Kaikilla viranomaisohjeilla on perustelut, joilla pyritään estämään sairaanhoidon ylikuormittuminen, ihmisten menehtyminen ja pahemmat taloudelliset vahingot.

Vähemmän puhutaan siitä, että tällä hetkellä testataan miten Suomi ja Euroopan unioni EU kestää koronavirustakin suuremmat epidemiat ja kriisit, miten unionin ulko- ja sisärajojen osittainen sulkeminen vaikuttaa ihmisten elämään ja talouteen.

Euroopan parlamentti miettii miten se voisi vähentää koronaviruksen negatiivisia vaikutuksia ja samalla huokaisee helpotuksesta, ettei sen tarvitse kuunnella Turkin presidentin Recep Erdoganin uhkailuja ja vaatimuksia liittyen satojen tuhansien pakolaisten lähettämisestä Eurooppaan.

Ulkorajojen osittainen sulkeminen pakolaisilta ja työperäisen maahanmuuton rajoittaminen, on EU-johtajien päätös ja tällä hetkellä yleisesti hyväksytty toimenpide.

Koronavirus on yhdistänyt Euroopan unionia, mutta saman aikaisesti myös muuttanut ajattelutapaa. Ne jotka ovat halunneet unionin ulko- ja sisärajojen tarkempaa valvomista, tulevat myöhemmin hyötymään ulkopoliittisesti tästä kriisistä kaikkein eniten.

Jarno Strengell

Kaupunginvaltuutettu (sd.)

Mikkeli