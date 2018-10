Lukijalta: Kaupungin on kuunneltava eläkeläisiä ennen heitä koskevien päätösten tekemistä

Kymmenien vuosien yhteisellä teatterikokemuksella tiedämme, ettei edes lasten teatteritoimintoja pysty pyörittämään ilman eläkeläisten panosta ja katsomot olisivat tyhjiä ilman eläkeläisiä.

Emme ole ihan mitätön hylkyjoukko, jota voi heitellä miten sattuu. Mikkelissä on eläkeläisiä kohta 20 000. Meillä on 17 eläkeläisjärjestöä, joissa on toimivia jäseniä yli 3 000. Viime vuonna tuotimme mikkeliläisille yli 100 000 yksilötuntia fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Essoten tukea saamme toimintaamme satasen pari vuodessa. Olemme yksituumaisesti tehneet eläkeläistoimintojen kehittämisohjelman kaupungille. Meillä on myös äänioikeus, jota eläkkeensaajat käyttävät.

Mikkelin pitää turvata kolmannen sektorin toimintaedellytykset tasapuolisesti ja yhdessä suunnitellen. Ei ole tätä päivää, että etukäteen asianomaisten kanssa neuvottelematta kaupungin koneisto tekee eläkeläisiä koskevia päätöksiä.

En ole kuullut minkään eläkeläisjärjestön ennakkoon olleen tietoinen, että Sotkulle pystytetään pysyvät putkikatsomot, jotka estävät järjestöjen liikunnat, bocciat, juhlat, tanssit ym. Tästähän Sotkun sotkussa on kysymys. Ei suinkaan harrastajateatterin vastustamisesta.

Putkikatsomoille löytyy toimivia vaihtoehtoja. Sotkulla on tähän asti kyetty kymmeniä vuosia järjestämään niin teatterit, jumpat kuin tanssitkin hyvässä sovussa. Nyt eläkeläisten toiminnat on hajautettu kymmeniin paikkoihin eikä muun muassa tansseille ole Sotkua korvaavaa paikkaa löytynyt.

Eläkeläisten toiminnat ovat aamuisin ja iltaisin, kansalaisopiston tunnit lähinnä illalla. Voisi luulla, että veronmaksajan tilat ja toimijat voisivat toimia kaupunkilaisten tarpeiden hyväksi. Nyt onneksi ennakoiva yhteissuunnittelu kaupungin ja järjestöjen kesken on käynnistynyt aikaisempaa paremmalla tavalla.

Markku Turkia

eläkkeensaaja

Mikkeli