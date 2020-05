Mielipide: Mikkeli ei saa hyljeksiä kultturipalvelujaan

Mikkelin kaupungissa on käynnissä kysely Liikkuva Mikkeli 2030-ohjelmaan liittyen. Ohjelmassa on ”tarkoitus suunnata katseemme tulevaan ja visioida minkälainen liikuntakaupunki Mikkeli olisi tulevaisuudessa.”

Tämä on erittäin kiitettävä hanke, mutta kulttuuripuolelta en vastaavaa aktiivisuutta ole havainnut, valitettavasti.

Mikkelissä asuu myös ihmisiä, jotka harrastavat sekä liikuntaa että kulttuuria. On myös asukkaita, jotka eivät syystä tai toisesta voi harrastaa liikuntaa. Heille monesti kulttuuripalvelut ovat tärkeitä.

Toivoisin, että tulevaisuuden suunnittelussa otettaisiin huomioon kaikki mikkeliläiset tasapuolisesti. Se olisi yksi niistä paljon puhutuista ja kaivatuista vetovoimatekijöistä.

Mikkelissä toivotaan, että tänne muuttaisi työikäisiä uusia asukkaita.

He tulevat usein kasvukeskuksista, joissa he ja lapsensa ovat tottuneet käyttämään niissä tarjolla olevia kulttuuri- ja liikuntapalveluita, joiden harrastamista toivovat voivansa täällä jatkaa. Meidän olisi huolehdittava, että niitä on täällä tarjolla.

Päättäjien joukossa on henkilöitä, joiden kuulee kommentoivan joitakin palveluita, että hän tai hänen äänestäjänsä ei niitä tarvitse, siis miksi niitä pitäisi tarjota.

Jos tämä olisi lähtökohta kaikille, niin mitähän meillä mahtaisi olla, ja miten se järjestettäisiin?

Ollessani itse aikoinani päättäjien joukossa, olin hyväksymässä avustuksia monelle sellaiselle toiminnalle, jonka harrastamista en pitänyt tarpeellisena, mutta en katsonut, että minulla olisi ollut oikeus sillä perusteella olla estämässä niitä.

Mikkelissä on laadukkaita kulttuuripalveluita, joita ovat toteuttamassa niin ammattilaiset kuin harrastajatkin, mutta ilman kaupungin tukea se ei onnistu.

Yleensä aina, kun kaupungin talous on huonossa jamassa, ja varsinkin nyt, kun se sitä todella on, aloitetaan säästökohteiden etsiminen kulttuuripuolelta.

On monin eri tavoin todistettu, kuinka suuri vaikutus kulttuurilla on ihmisten hyvinvointiin ja elämän laatuun. Sama koskee myös liikuntaa. Tästä huolimatta nämä alueet ovat ensimmäisten leikkausten kohteena.

Osansa saavat myös silloin monet seurat ja järjestöt, jotka toimivat pienillä resursseilla ja joiden toiminta perustuu paljolti vapaaehtoistyöhön. Monesti pienikin leikkaus heille voi olla kohtalon kysymys, ja moni harrastaja jää ilman vapaa-ajan toimintaa, joka todistetusti on parasta ennaltaehkäisevää työtä niin henkisesti kuin fyysisestikin.

Mikkeliläisten joukossa on aina ihmisiä, joilla on mahdollisuus hankkia kulttuuripalvelunsa sieltä, missä niitä on tarjolla. Samoin täällä on aina perheitä, joilla on taloudellisesti mahdollista tukea lastensa harrastuksia, vaikka hinnat avustusten pienentyessä nousisivatkin.

Kaupungin tuki niin kulttuurille kuin liikunnalle mahdollistaa harrastamisen myös niille, joiden taloudellinen tilanne ei ole yhtä hyvä.

Liikunnan ja kulttuuriin osuus kaupungin talousarviossa on naurettavan pieni, jos vertaa mihin muuhun alueeseen tahansa.

Toivoisin, että sen sallittaisiin säilyvän sellaisena, ja päättäjiltä löytyisi rohkeutta ja yksimielisyyttä puuttua tulevaisuuteen katsoen niihin rakenteellisiin epäkohtiin, joista todelliset säästöt saadaan.

Se edellyttää, että kaikki ajattelisivat vähän pidemmälle ja toimisivat nimenomaan yhteisen Mikkelin hyväksi. Sen on hieno kotikaupunkimme ansainnut.

I love Mikkeli

Marjukka Tikka

Mikkeli