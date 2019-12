Mielipide: Graniittitalo on korjattava taidemuseon käyttöön

Mikkelin kaupunki on saanut testamentilla Martti Airion taidekodin arvokkaat esineet ja lahjoituksella Johannes Haapasalon 300 veistosta ja yli tuhat luonnosta sekä Halosen säätiön lahjoittaman Helmi Usmalan noin 2 000 vesi- ja öljyvärimaalausta sekä tussipiirrosta.

Lisäksi ovat muut lahjoitukset ja kaupungin omat taidehankinnat. Nämä makaavat tyhjän panttina varastoissa.

Kun kaupunki on ottanut teokset vastaan, se on sitoutunut ehtoihin, jotka on molemmin puolin hyväksytty.

Ei taideteoksia ole luovutettu varastojen kätköihin unohtumaan ja mahdollisesti tuhoutumaan. Ne on tarkoitettu näytteille.

Kaupungin omistamista maalausteoksista ja piirroksista sekä veistoksista saisi hyvien näyttelyiden aiheita moneksi vuodeksi eteenpäin. Mielestäni teokset ovat taiteelliselta sekä paikalliselta ja historialliselta arvoltaan nykyisin näyttelyissä nähtyjä arvokkaampia.

Kun siilotontille suunnitellusta taidemuseohankkeesta luovuttiin, silloin ainakin valtuuston keskustelussa päätettiin, että tilat taidemuseolle tehdään peruskorjaamalla ja mahdollisesti laajentamalla Graniittitalo.

Kaupungin heikon taloustilanteen takia taidemuseohanketta ei voida nyt toteuttaa, mutta meillä pitää olla suunnitelma taidemuseosta ja sen sijainnista myöhempää toteutumista varten.

Graniittitalo voidaan peruskorjata ja tarvittaessa laajentaa taidemuseolle sopivaksi. 107 vuotta vanha Graniittitalo on taide-esine jo sinänsä ja kuuluu oleellisesti Mikkelin katukuvaan ja historiaan.

Tuomiokirkon läheisyydessä, kaupunkikuvallisesti ja kaupungin ihmisvirtojen mukaan se on ylivoimaisesti paras ja näyttävin paikka Mikkelin taidemuseolle.

Kaupungin tulee laatia suunnitelma siitä, missä Mikkelin taidemuseo sijaitsee ja miten sitä kehitetään, ottaen huomioon kaupunkia velvoittavat sopimukset.

Nyt siitä ei näy olevan minkäänlaista ajatusta kun Graniittitalo aiotaan laittaa myyntiin.

Näillä perusteluilla esitin kaupunginhallituksessa, ettei myyntiinpanolupaa myönnetä.

Jukka Pöyry

kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen (kd. sit)

Mikkeli