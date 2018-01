Lukijalta: Mikkelin puhdistamourakan kustannukset herättävät kysymyksiä

Mikkelin uuden vedenpuhdistamon investoinnin ylityspaineet ovat olleet yllätys monelle päättäjälle. Niin myös minulle. Tähänastiset osaurakat ovat tuoneet säästöjä 7—8 miljoonaa euroa. Se on hyvä saavutus.

Jos pääurakka laitteiden ja koneistojen asennusten osalta jatkuisi samalla linjalla, päädyttäisiin noin kymmenen miljoonan säästöihin, hankesuunnitelman arvioon verrattuna.



Urakkatarjoukset laitteista ja koneista sekä niiden asennuksesta on avattu. Ennakkotiedot lupaavat huomattavaa ylitystä ennakoituihin arvioihin nähden. Vuosille 2018 ja 2019 ennakoidut noin 12 miljoonaa per vuosi joka ylittynevät reippaasti.

Tämä herättää hämmennystä ja kysymyksiä. Virkamiehetkin ovat ymmällä. Tilanne vaatii tutkintaa ylitysten syistä. Virkamiehillä pitäisi olla tieto siitä, missä mennään, mitkä ovat riskit ja miten niihin varaudutaan. Politiikot ovat virkamiesten tiedon varassa ja tekevät päätökset heitä kuullen.



Halusin perehtyä asioihin. Seuraavat havainnot ovat peräisin julkisista asiakirjoista. Hankesuunnitelmassa 2015 valtuusto hyväksyi investoinnin suuruuden ja tekniikan, jota puhdistamolla tullaan käyttämään. Merkittävää on myös, että hankkeeseen määriteltiin ulkopuolinen rakennuttajakonsultti Ramboll Oy:stä virkamiesten tueksi.

Vesilaitos oli arvioinut keräävänsä vuosina 2009—2017 vesimaksuista noin kymmenen miljoonaa euroa uuden puhdistamon investoinnin kattamiseksi. Hanhikankaan ja Ristiinan sekä Suomenniemen korjaukset söivät kyseisen kertymän suurelta osin, koska talousarvion korjausinvestointeihin ei kaupunki ollut varannut määrärahaa.

Haluttiin näyttää parempaa tulosta. Yleisesti kyseltiin, mihin vesilaitoksen rahat hävisivät. Ne olivat menneet korjausinvestointeihin, ei varaukseksi uuden puhdistamon investointiin.



Olisiko koko urakalle pitänyt valita pääurakoitsija, jolloin heidän pöydässään nyt mietittäisiin kustannusten nousua? Olisiko rakennuttajakonsultin pitänyt varoittaa vesilaitosta taloudellisista uhkista, jotka johtuvat investoinnin pitkäkestoisuudesta ja urakoiden pilkkomisesta, joista toisaalta on syntynyt säästöjä? Kilpailutilanne ei selitä hintojen nousua, kun vastaavia urakoita ei tällä hetkellä Suomessa ole meneillään. Vai onko toimijoita liian vähän?



Työtä tulee jatkaa, sillä viivyttely lisää kustannuksia ja hidastaa kaavoitusta nykyisellä vesilaitoksen tontilla, jonka edistyminen on tärkeää Mikkelin elinvoiman kehityksen kannalta. Metsäsairilan vedenpuhdistamon investointi pystytään kattamaan kokonaisuudessaan lähes nykyisen suuruisin vesimaksuin.

Tärkeää olisi, että veden puhdistamiseen ja sen kiertoon tulisi suunnitella ja edistää merkittävää liiketoimintaa kuten kalankasvatusta, salaatti- yrtti-, taimi- ynnä muuta tuotantoa sekä muita vedenpuhdistukseen liitettäviä liiketoimintoja.



Raimo Heinänen

varapuheenjohtaja, konserni- ja elinvoimajaosto

kaupunginvaltuutettu (ps.)

Mikkeli