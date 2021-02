Sano se: Maksan mielelläni veroja kunhan palvelut säilyvät

Kyllä ei ole herrat (narrit) köyhiä eikä kipeitä kun on p-laitoksesta kyse, lapsiperheistä viis.

Tikanpeltoon päiväkoti

Mikkeli ylitti uutiskynnyksen. Maan suurin vero-%. Tämä uutinen ei tuo uusia veronmaksajia. Ja me jotka nyt tänne maksamme emme voi enää hyväksyä tällaista toimintaa. Pitäisikö kokoontua torille kertomaan se teille, niin kuin naapurissa? Kaupunki on yritys jossa me olemme mukana. Käytätte meidän ja lastemme rahoja. Jos yrityksessä joku tekee virhearvioita, hän joutuu siitä vastuuseen. Milloin ja miten kaupunginjohtaja, sivistystoimenjohtaja, vesilaitoksen johto joutuu vastuuseen?

Päättäjät vaihtoon

Maksan mielelläni enemmän veroja. Kunnallisvero voi olla prosentin korkeampi. Saadaan palvelut säilymään. Turhaan myydään kaupungin omaisuutta, se on vain hetkellinen parannus.

Iloinen maksaja

Kyllä on taas lyhytnäköistä tämä koulu- ja päiväkotisähellys. Eikö ole mitään opittu. Voisiko joskus tehdä niinkuin teidät sinne valtuustoon äänestänyt haluaa, tuo on ihan ala-arvoista piittaamattomuutta.

Hävetkää

Mikkelin Golfin puolesta toivon, että seuraavat 50 vuotta pelataan. Alueen nykyiset ja tulevat yrittäjät voisivat tehdä yhteistyötä MG:n kanssa ja päinvastoin. Kohdistettuja kursseja yrittäjälle. Nykyään bisnestä ja suhteita luodaan pelin aikana. Kaikki voittaisi.

Ex-tj

Nimimerkille uusi päiväkoti Tikanpeltoon. Niin ihanaa kuin olisikaan antaa ja luvata kaikille kaikkea, mutta kaupungilla ei ole rahaa. On väärin vedota tunteisiin "lapsen puolesta". Kaikkihan tietävät että se yleensä toimii. Nuorten, vanhuksien, mielenterveyskuntoutujien jne. edun puolesta voisimme haluta ja tahtoa myös mitä tahansa.

Realisti