Koululaisen mielipide sanomalehtiviikolle: Meidän kaikkien pitäisi olla ennakkoluulottomampia ja avoimempia

Ihmiset tekevät liikaa ennakko-oletuksia. Turhat ennakkoluulot aiheuttavat harmia itsen lisäksi muille ihmisille. Väärien luulojen mukaan toimimisesta seuraa kiusaamista, epämiellyttäviä olosuhteita, turhia pelkoja ja paineita toimia oletuksien mukaisesti.

On ymmärrettävää, että asioita yleistetään ja päätellään asioita aikaisempien kokemusten perusteella. Monilla kuitenkin ilmeisesti on niin ahdas mieli, että heidän päässään asiat yksinkertaistuvat liikaa.

Tummaihoista saatetaan sanoa maahanmuuttajaksi, vaikka hän olisi asunut Suomessa koko elämänsä. Jotkut uskovat kaikkien maahanmuuttajien olevan rikollisia tai terroristeja, mikä ei tietenkään ole totta. Heitä saatetaan pelätä, kiusata ja kohdella eri tavalla kuin muita ihonväriin liittyvien ennakkokäsitysten takia.

Kouluissa pojat eivät saa liikunnantunneilla tanssiopetusta läheskään yhtä paljon kuin tytöt. Opettajat olettavat, että tytöt pitävät tanssimisesta enemmän kuin pojat. Sillä välin kun tyttöjen liikuntaryhmällä on aerobicia tai taitoluistelua, pojilla on sählyä tai jääkiekkoa. Suurin osa meidänkin liikuntaryhmästämme pelaisi mieluummin kivoja joukkuepelejä kuin toistaisi opettajan perässä turhan tuntuisia tanssiliikkeitä.

Meidän kaikkien pitäisi yrittää olla ennakkoluulottomampia ja avoimempia. Jos kaikille annettaisiin mahdollisuus olla täysin omanlaisensa yksilö ilman ulkoa asetettuja odotuksia, maailma olisi paljon onnellisempi paikka.



Juulia Juurikkala

Mäntyharjun Yhtenäiskoulu 8C