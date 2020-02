Mielipide: Työpaikoillakin voi tehdä ilmastotekoja

SAK:n aktiivit haluavat ottaa kantaa ilmastonmuutokseen. Joukko aktiiveja on juuri siksi laittanut SAK:n kanssa pystyyn Ilmastoteko nyt -kampanjan.

Ay-liike on ollut aina etujoukoissa isojen ajankohtaisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisessa, joten on luonnollista, että olemme nytkin.

Kampanjassa 1. huhtikuuta 2020 on tekojen päivä. Silloin työntekijät ympäri Suomea tekevät työhön liittyvän ilmastoteon ja julkaisevat sen somessa #ilmastotekoNYT-hashtagin alla.

Jokainen teko on juurikin tekijänsä näköinen ja hänelle sopivan kokoinen. Päivän tavoitteena on osoittaa, että työntekijä on työpaikallaan tärkeä toimija ja ay-liike on merkittävä voima kamppailussa ilmastonmuutosta vastaan.

Kotona tehdyt ilmastoteot ovat todella tärkeitä, mutta niin ovat myös työpaikalla tehdyt, koska olemme töissä noin kolmanneksen päivästä työpäivän aikana. Isojen vaikutusten ilmastoteot tehdään usein juuri työpaikoilla, joten haluamme nostaa esille työntekijöiden roolin ilmastonmuutoksen torjunnassa. Monilla työpaikoilla onkin jo ilmastotekoja tehty. Esimerkiksi järjestetty kierrätys hyvin; vaihdettu vanhat valaisimet vähän kuluttavaksi ja kalusteet ym. ovat kestäviä ja pitkäikäisiä. Tällaiset muutokset on tehty jo siitä syystä, että siitä tulee yritykselle säästöjä.

Kaikki ilmastoteot ovat merkityksellisiä, vaikka ne olisivat pieniä ja henkilökohtaisia. Jokapäiväisessä kulutustottumuksissa, työmatkoilla kulkemisissa, kierrätyksessä ja ruokailuissa on oma vaikutuksensa maapallon tulevaisuuteen. Jokaisella työpaikalla pystyy tekemään oman osansa ilmastonmuutoksessa.

Kiitos Suomen lainsäädännölle, meillä on toimiva kierrätysjärjestelmä. Minun omalla työpaikallani on tehty jo paljon näiden asioiden eteen.

Minä aion osallistua kampanjaan 1.4. syömällä kasvisruokaa. Samalla aion muuttaa omaa ruokailutottumustani niin, että vähintään kerran viikossa ruokavaliooni kuuluu kasvisruokailu.

Sari Rautiainen

SAK:n aktiivi

Mikkeli