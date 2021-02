Mielipide: Energiaviraston fiktiiviset laskelmat nostavat siirtohintoja

Sähköyhtiökeskustelu kiertää kuin kissa kuumaa puuroa, tosiasiat puuttuvat. Tutkin Etelä-Savon Energian, Suur-Savon Sähkön ja Savon Voiman vuoden 2019 tilinpäätöksiä hintaodotusten vuoksi.

Paljastui tuloksen siirto verkkoyhtiöistä emoihin eli sähköyhtiöihin, muun muassa osinkojen maksuun.

Suureen hämmästykseen tuli apua Ylen jutusta. Tämä tapahtuukin Energiaviraston ohjauksessa. Suuret tulot hoituvat myös suurilla poistoilla.

Suur-Savon Sähkö kohensi tulostaan 17,5 miljoonan konserniavustuksella Järvi-Suomen Energiasta. Sen 118 miljoonan liikevaihdosta summa on 14,8 prosenttia. Avustuksella saatiin emoyhtiön tulos 8,6 miljoonaksi, josta 7 miljoonaa jaettiin osinkoina kunnille ja säätiölle.

JSE ei omista verkkoa. Se laskuttaa SSS:ltä verkon lisäykset, ja vuokraa verkkoa käyttöönsä. Vuokra lienee 40 miljoonaa vuodessa emon verkosta jonka kirjanpitoarvo on noin 290 miljoonaa, kohtuullista?

Verkon lisäys oli 46 miljoonaa. Jos siirtoyhtiö on sen laskuttanut, jää sähkön siirrosta tuleva liikevaihto 72 miljoonaan. Konserniavustus on siitä laskettuna noin neljännes.

Poiston tarkoitus on kattaa verkon uusinta käyttöaikana. Verkon osalta 19 miljoonan poisto tarkoittaa lyhyttä, 15 vuoden poistoaikaa.

SSS:n talous on vahva. Konsernin vapaa oma pääoma on noin 159 miljoonaa, emon 27 miljoonaa. Pankissa on 41,6 miljoonaa ja rahoituslaitoksista lainaa noin viisi miljoonaa.

Tässä on syy pääomasijoittajien kiinnostukseen. Yhtiöstä voisi nostaa kassan ulos osinkoina ja viedä offshoreen.

Savon Voima siirtää tulosta konserniavustuksella noin 15 miljoonan verran verkkoyhtiöstä, jonka poisto on 24 miljoonaa 13 vuoden jaksotuksella, mutta tulosta täytyi säätää lisäksi alas poistoeron muutoksella noin 20 miljoonaa. Aika kova tulos, kun säätöön tarvittiin 59 miljoonaa.

ESEn verkkoyhtiö antoi emolle konserniavustusta 2,55 miljoonaa. Verkoston poistoaika on noin 13 vuotta.

ESEn emoyhtiön tulos siten oli 2,8 miljoonaa, rahaa pankissa 3,3 miljoonaa ja lainamäärä 99 miljoonaa. Osinkoja kaupungille tuli noin 2 miljoonaa, mihin kului 80 prosenttia siirtohinnoista.

Energiaviraston laskelmista Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtaja totesi koko maan yhtiöiden oikeaksi voitoksi miljardin enemmän kuin viraston fiktiivinen voitto, minkä vahvistavat monet asiantuntijat.

JSEn toimarin mukaan voisivat näillä ohjeilla laskuttaa 10 miljoonaa enemmän, mutta taitaa rohkeus pettää.

Siirtohinnoilla paikataan kaikkialla siis emoyhtiöiden tulosta. Sähköyhtiöt käyttävät summan osinkoihin ja tuloksen korjaamiseen eli lienevät tehottomia.

SSS on poikkeus, iso kassa ja vapaa oma pääoma. Osingon voisi maksaa ilman siirtoja, säätäen tulosta pidemmällä poistoajalla. Tällöin JSE voisi laskea hintoja yli 15 prosentilla.

Yhtiöiden fuusiolla tulisi säästöjä. Mikkelissä on konserneissa ainakin 8 yhtiötä, kaikissa omat hallinnot, kulut satoja tuhansia per yhtiö.

Kokonaisuudella olisi voimavaroja vastata alan tulevaan myllerrykseen. Omistus olisi pidettävä maakunnassa, ESEn ostamiseen SSS saa pankkilainaa. Pääomasijoittaja vie alueen varat muualle.

Yhtiöissä poliitikot voivat hyväksyä itsenäisesti tilinpäätökset ohi viraston ohjauksen.

Kun keskustellaan julkisen omistuksen eduista, tässä on vahva näyttö. Piiloverotusta ja toisiin yhtiöihin rahojen keruuta, toisten kohdalla tehottomuuden paikkausta.

Missä on alueen etu?

Hannu Salmi

dipl ins, yrittäjä, eläkkeellä

Mikkeli