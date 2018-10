Lukijalta: Miten potkujen antaminen voi parantaa työllisyyttä?

Porvarihallituksen tavoiteasettelun viimeisetkin siivut on saatava maaliin vaikka väkisin. Ilman perinteistä tapaamme neuvotellen ja sopien.

Nyt on meneillään pienempien yritysten työntekijöiden todellinen kyykytys-yritys. Esillä olleen esityksen mukaan työntekijän irtisanominen voisi tapahtua vailla mitään todellista tai järkevää näyttöä. Pärstäkerroin-periaatteella.

Tämähän poistaisi työmailta kaikki innovoivat ”toisinajattelijat”. Jatkettaisiin vain joo joo-henkilöillä, jossa yrityksen kokonaisvaltainen henkilöstökapasiteetti ontuisi pahasti, tai ei olisi käytössä.

Hallitus on lähtenyt siitä, että, jos työntekijälle on helpompi antaa potkut, se lisää työllisyyttä. Tämä on sellainen yhtälö jota en paremmin perusteltuna ymmärrä.

Sanovat, että uutta ei uskalla palkata kun siitä ei pääse eroon. Miksi ei pääse? Vuosien saatossa on erotettu työntekijöitä tuotannollisista ja taloudellisista syistä tuhansia, jopa kymmeniätuhansia ihmisiä enempiä perustelematta.

Meillä on myös edelleen voimassaoleva työsopimuslaki joka antaa mahdollisuuden työnantajan ja työntekijän väliseen koeaikaan. Nykyinen koeaikajärjestelmä antaa riittävän mahdollisuuden purkaa työsuhde niin, että se kelpaisi jopa tälle yli-innokkaalle siniselle loikkariporukalle, sekä kokeneille kepulaisille ja kokkareille.

Kysymys näyttääkin pahasti ideologiselta väännöltä. Porvarihallituksen on saatava maaliin soten maakunta- ja yksityistämismalli ja duunarit kyykkyyn ennen kuin valta vaihtuu.

Voitto Lyytikäinen

puolivirkeä eläkeläinen

Ristiina, Mikkeli