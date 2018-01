Lukijalta: Suomi on pilattu Olemme juhlineet 100 vuotta täyttänyttä itsenäistä Suomea. Tänä aikana Suomen kansa on kovalla työllä nostanut maansa kansakuntien eturiviin. Olemme kiittäneet heitä maamme itsenäisyydestä sekä suomalaisen kulttuurin säilyttämisestä ja kehittämisestä.

Muistan, miten sotien jälkeinen tavallisen ihmisen elämä oli köyhää, ruoka yksinkertaista ja vaatteet usein paikattuja. Vuosi vuodelta tilanne alkoi parantua ja kun 1950-luvulla itsekin pääsin töihin, tulevaisuus näytti jo toiveikkaalta.



Elämänkokemukseni perusteella arvioin, että Suomen kansan kokonaishyvinvoinnin lakipiste saavutettiin viime vuosituhannen vaihteessa, jolloin Suomi liittyi Euroopan unioniin ja rahaliittoon. Nyt aineellinen hyvinvointi on jakautunut epätasaisesti ja sitä on ylläpidetty velkarahalla tulevien polvien maksettavaksi. Kehitys on monelta osin muutenkin mennyt huonompaan suuntaan.

Suomelta on viety itsenäisyys ja itsemääräämisoikeus. Suomen eduskunnan tehtäväksi on jäänyt säätää lakejamme EU:n lakien mukaisiksi. EU on kehittymässä liittovaltioksi, jossa Suomella olisi osavaltion tai maakunnan rooli.



Meiltä on viety turvallisuus. Uskontoperäinen terrorismi on laskettu Suomeen. Useita suomalaisia on kuollut ja vammautunut muualta tulijoiden teoista.

Meiltä on viety mielipiteen ja puhumisen vapaus. Kansallismielisiä nimitellään natseiksi ja lainmuutosten myötä luvattoman maahanmuuton arvostelusta voi joutua, muka vihapuheesta, käräjille.

Suomesta on viety työt. Suomalaiset työntekijät alistettiin markkinavoimille laitamalla heidät kilpailemaan halvan palkkatason maiden työntekijöiden kanssa, jolloin satojatuhansia ihmisiä on joutunut työttömiksi.



Yhteiskuntamme on köyhtynyt. Valtion ja kuntien verotulot eivät ole pitkään aikaan riittäneet menoihin, joten ne ovat velkaantuneet riskirajoille saakka.

Suomen kansallisomaisuutta on hävitetty. Yhtiöitä, kaivoksia, televisio ja radioverkko, sekä suuri määrä sähkönjakeluverkkoja on myyty ulkomaisille sijoittajille. Sosiaali- ja terveydenhoidon kaappaus on käynnissä.



Suomalainen kulttuuri ja arvomaailma on tuhoutumassa. Tänne virtaa ihmisiä, jotka eivät halua elää maassa maan tavalla, vaan koteloituvat tiukasti uskontopohjaisiin tapoihinsa ja lakeihinsa, joissa esimerkiksi Suomen lain mukainen naisten tasa-arvo ei toteudu. Kulttuurisia tapojamme on vapaaehtoisesti lähdetty muuttamaan tulijoille mieleisiksi.

Maaseutu autioituu vauhdilla. Suomalaiset halutaan koota maaseudun hyvistä elinympäristöistä muutamien kasvukeskusten asuinkennostoihin pyörittämään pienellä palkalla kestämättömän tuhlaustalouden rattaita.



Voittajia Suomen EU-seikkailussa ovat olleet suomalaiset ja ulkomaalaiset sijoittajat ja häviäviä tavallinen työtä tekevä ja työtön kansa.

Suomi velkaantuu nyt noususuhdanteessakin. Suomen liittyminen Euroopan Unioniin ja varsinkin liittyminen rahaliittoon on osoittautunut huonoiksi päätöksiksi, joista pitää päästä eroon.



Jukka Pöyry

kaupunginvaltuutettu (kd.sit.)

Mikkeli