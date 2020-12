Mielipide: Hulevesimaksupäätös on idioottimainen ja epätasa-arvoinen

Mikkelin kaupunki on tehnyt hutiloiden päätöksen periä uutta veronkaltaista maksua surkean taloudenpidon kustannuksia paikkaamaan.

Sille on keksitty nimi hulevesimaksu.

Mikkelissä on keskustan läheisyydessäkin katuja, joihin kaupunki on rakentanut vain osalle katua hulevesijärjestelmän. Näin muun muassa Lähemäellä.

Tehdessäni kyseisen kadun varrella sijaitsevassa kiinteistössä salaojaremonttia selvisi, että kaupunki oli rakentanut naapuritontille asti hulevesikeräyksen.

Kysyessäni vesilaitokselta, koska he aikovat rakentaa kadun valmiiksi, eli valmistaudunko siihen, että työn kohteena oleva kiinteistö liittyy piankin hulevesijärjestelmään, todettiin minulle, ettei ainakaan viiden vuoden sisällä kyseiselle kadulle tehdä mitään.

Rakensin sadeveden imeytyksen omalle tontille kivipesään. Hyvin on toiminut.

Mikkelin kaupunki päätti ryhtyä perimään kaikilta kiinteistöiltä hulevesimaksua, kuului kiinteistö hulevesijärjestelmään tai ei.

Se on äärimmäisen idioottimaista. Se myös sotii tasa-arvoperiaatetta vastaan.

Maksun määräytymisessä on ilmettävä maksun peruste. Ilman sitä lasku on mitätön.

Kiinteistöltä, joka kuuluu hulevesijärjestelmään, voitaisiin järjestelmän olemassaolon perusteella vaatia osallistumista siitä perittäviin maksuihin.

Kiinteistöltä, jota ei ole liitetty järjestelmään, ei ole mitään oikeutta periä maksua.

Kun kaupunki on syyllinen siihen, että naapuruksista toinen on mukana järjestelmässä ja toinen ei, eikä kiinteistöjen omistajilla ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa siihen, haluavatko he mukaan järjestelmään, vai käsittelevätkö he itse tontilleen satavat sadevedet, häviää kaupungilta mahdollisuus laskuttaa em. perusteilla hulevesimaksua.

Otetaan rautalanka avuksi.

Kaksi kaverusta omistaa kumpikin auton. Toisella on diesel-, toisella bensiinikäyttöinen.

Luuletteko, että saisitte bensiiniauton omistajalta perittyä dieselveroa, koska hänen kaverinsa ajaa dieselillä?

Turussa hulevesimaksun perimisen laillisuus on selvittelyssä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Saamme sieltä ennakkopäätöksen tueksemme.

Vielä toinen asia. Vesilaitos on vastuussa kiinteistöille menevien vesijohtoliittymien uusinnasta tarvittaessa, eli kun sulkua ei enää saada kiinni.

Tästä on ennakkopäätökset. Autan tarvittaessa teitä, joilta vesilaitos on uusinnan laskuttanut, perimään kulut korkoineen takaisin.

Petri Pylvänäinen

puheenjohtaja

Mikkelin Seudun Omakotiyhdistys