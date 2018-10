Lukijalta: Etelä-Savossa on hyvät mahdollisuudet rakentaa liiketoimintaa luomun varaan

Ruoantuotannolla on Etelä-Savon maakunnassa tärkeä rooli, vaikka meillä on tunnetusti kiviset pellot ja koko maan pienimmät maatilat.

Mutta niin on Itävallassakin vuoristoiset pellot ja tilakoko on suorastaan hämmästyttävän pieni jopa Etelä-Savoon verrattuna.

Meitä yhdistää panostaminen luomutuotantoon. Siinä Etelä-Savo on ekomaakuntana ollut aikaansa edellä ja niin on ollut Itävaltakin.

Etelä-Savo on Suomen mittakaavassa luomuosaamisen kärkialue. Täällä luomupeltojen osuus pinta-alasta on 17 prosenttia, mikä on selvästi enemmän kuin koko Suomessa keskimäärin. Itävalta on taas Euroopan eliittiä 24 prosentin luomupinta-alalla.

Luomutuotanto on koko Euroopassa nopeimmin kasvava elintarvikealan sektori. Luomukulutus jatkaa kasvuaan ja luomulaatuisista raaka-aineista on pulaa.

Luomutuotanto ei rajoitu vain pelloille, sillä luomulaatuisia raaka-aineita kerätään metsiemme luomusertifioiduilta keruualueilta. Ne päätyvät ruokapöytiin tai luomukosmetiikkaan. Itävaltalaiset tuottavat jo kuivattuja luomuherkkutatteja maailmanmarkkinoille. Luulisi onnistuvan meiltäkin.

Kestävää elämäntapaa arvostavien ihmisten määrä kasvaa ja osa asiakkaista vaatii myös matkailulta kestävyyttä. Maailman puhtain ilma ja Saimaan puhtaat vedet ovat todellinen matkailuvaltti, jonka arvostusta voidaan tukea puhtaudesta viestivällä luomumerkillä.

Itävallassa toimii jo lukuisia luomutarjontaan panostavia hotelleja. Itävallan matkailusta vastaava ministeriö on ilmoittanut lisäävänsä panostuksia luomuturismiin maan vahvoilla luomutuotantoalueilla.

Luomu ja raikas alppiluonto sopivat hyvin yhteen. Viime vuonna aloimme Etelä-Savossakin kehittää luomubrändin hyödyntämistä alueen matkailuliiketoiminnassa, ensimmäisenä Suomessa.

Meillä on kaikki mahdollisuudet rakentaa luomuun liittyvää liiketoimintaa pelloilla, metsissä ja matkailussa omista lähtökohdistamme käsin. Sitä tukee maakunnan luomumyönteinen ilmapiiri, joka vain kannustaa uusiin avauksiin.

Meillä on ollut ekomaakunnan visio valmiina jo paljon ennen huolestumista ilmastonmuutoksesta ja nyt on aika poimia sen hedelmiä. Joskus on hyvä katsoa kaukaa, jotta näkee lähelle.

Sari Iivonen

johtaja

Luomuinstituutti