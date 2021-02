Mielipide: Naapuriapua tarvitaan edelleen

Olen syntynyt ennen sotia. Ensimmäisinä elinvuosinani kasvoin naapuriavun ja sen tuoman turvallisuudentunteen keskellä. Siitä muodostui koko elämänkaareni perusrunko.

Peräkylän yhteisöllisyys toimi turvallisuuden takeena ja asukkaat ottivat huomioon naapureiden tarpeet.

Sota-ajan poikkeusoloissa oli mahdotonta selviytyä pelkästään omin voimin. Yhteispelillä voitettiin vastaan tulleet koettelemukset. Tällä kaikella on paljon kertova nimi, naapuriapu.

Yli 80 vuodessa maisemat ja elintavat ovat ympäristössäni muuttuneet täydellisesti. Lapsuuteni tapahtumat kuulostavat nuorempien korvissa itse keksityiltä.

Aikaisemmin tiivis kyläyhteisö on pirstaloitunut ja maaomaisuuksien ympärille on rakennettu raja-aitoja, joiden ylittäminen ei ole suotavaa. Kanssakäyminen on kutistunut olemattomiin.

Enää ei ole tapana kokoontua juhlapyhinä seurustelemaan. Kyläkoulujen lakkauttamisen jälkeen yhteiset illanvietot ja urheilukisat ovat siirtyneet huonosti arkistoitujen muistojen joukkoon. Parhaassa tapauksessa metsästysseura järjestää peijaiset kerran vuodessa.

Kiire ja elintason kohentaminen vie useimmilta kaiken ajan ja mielenkiinnon. Hälinässä jäävät vähempiosaiset sivuun ja oman onnensa varaan.

Ikä, sairaudet ja varattomuus hidastavat vauhtia ja askel lyhenee päivä päivältä. Tavoitteet karkaavat käsistä ja avuntarve tulee entistä useammin vastaan. Jos on jäänyt yksin, taajaman ulkopuolelle, arkipäivistä kasvaa selviytymiskamppailu.

Perusturvan puitteissa säännöt ja käytännön toimet muuttuvat tiukkaan tahtiin. Aikaisemmin puhuttiin avuntarvitsijoiden aseman parantamisesta. Pienessä pitäjässä moni on kuitenkin joutunut huonompaan tilanteeseen.

Julkinen liikenne on karsinut kannattamattomia vuoroja. Pienemmät maalaiskunnat ovat jääneet supistetun liikenteen varaan, joka ei täytä jokapäiväisiä tarpeita.

Taksikyydit eivät sovi kaikkien kukkaroille. Vanhusten harrastustoimintaa ohjataan uusille urille säästöjen nimissä. Liikenneyhteyksien puuttuessa sosiaaliset yhteydet vähenevät olemattomiin.

Yhteiskunnan palvelurakenne edellyttää, että sivukylillä apua tarvitsevat turvautuvat naapuriapuun. Vaikka huutoetäisyydellä olisi joku hyväkuntoinen, tavoite on toiveajattelua.

Järjestöt tekevät arvokasta työtä helpottaen viranomaisten paineita. Harvaan asutuilla alueilla avuntarve on laajaa ja kaipaa muita enemmän lähialueella asuvien osallistumista.

Osallistuminen ei vaadi erityistoimia. Siihen voi vaikuttaa omien kykyjensä mukaan.

Juhani Saksa

Kangasniemi