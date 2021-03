Mielipide: Kalevankankaan kehittämisestä

Mikä on Kalevankangas? Karttojen mukaan Kalevankangas (Hanhikangas, Petroffinkangas) on Panka–Hanhijoen itäpuolella oleva harjualue vaihtelevine maastoineen. Nykyään käsitetään alue laajempana: mukaan on otettu myös joen länsipuoli, Raviradantien rakennettu ympäristö.

Mielestäni kehittämisessä pitäisi erottaa nämä kaksi aluetta toisistaan. Suurimuotoinen kehittäminen "miljoonille käyttäjille" (Kaikkien Kalevankangas, Länsi-Savo 2.3.) jätettäköön Raviradantien alueelle, mitä on jo tähän suuntaan rakennettukin.

Sen sijaan joen itäpuoli, siis se varsinainen Kalevankangas, jääköön entiseen tapaan luonto- ja virkistysalueeksi, onhan se osin rauhoitettukin.

Ylenmääräinen Kalevankankaan "kehittäminen" voisi tuhota juuri sen, mitä ihmiset tulevat sieltä hakemaan: luontoa, terveyttä ja virkistystä.

Leena Haapasaari

Mikkeli