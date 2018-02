Lukijalta: Ammattiyhdistysliike ottaa kaiken ilon irti hallituksen heikkoudesta Kun Sipilän hallitus oli nimitetty, lähetin Keskustapuolueelle kirjeen. Siinä sanoin, että jos hallitus aikoo onnistua, sen ensimmäinen tärkeä tehtävä täytyy olla ammattiyhdistysliikkeen järkiinnyttäminen.

Millaisiksi? Lakko saisi kohdistua vain työehtosopimuksiin liittyviin asioihin. Tukilakot olisivat kiellettyjä. Laittomista lakoista ja työseisauksista vastuussa olevat pantaisiin korvaamaan asianosaisille aiheutetut tappiot rahallisesti täysimääräisinä. Valtakunnansovittelijan tilalle perustettaisiin pakkosovintolautakunta, jonka päätös olisi kaikkia sitova ilman valitusoikeutta. Tämä riittäisi saamaan osapuolet toimimaan vastuullisesti.

Miksi juuri ay-liike? Tiukasti piilossa julkiselta keskustelulta on pidetty ne tosiasiat, että 1990-luvun alun ja 2000-luvun lamat olivat pääosin ay-liikkeen aikaansaamat. Lakoilla, tukilakoilla ja saarroilla kiristämällä saadut ylisuuret palkankorotukset ja edut veivät maamme kerta toisensa jälkeen talouden lamaan.

Tämä viimeinen näytelmä, mielenosoituslakot maan laillista hallitusta vastaan, olivat parin entisen ay-pomon, silloisten lakkokenraalien, nykyisten kansanedustajien aikaansaama vuoden 2019 eduskuntavaalien esinäytös. Näytös paljasti paitsi ay-liikkeen täydellisen vastuuttomuuden, myös suuren osan kansasta ymmärtämättömyyden. Tuki tällaiselle ay-liikkeen toiminnalle on käsittämätöntä.

Sipilälle ei neuvoni kelvannut, liekö edes lukenut. Tällä olisi kuitenkin estetty nyt nähty miljoonien sivullisten elämää vaikeuttanut turha näytelmä. Tärkeämmäksi Sipilän hallitus on katsonut ”päätös tänään, perutaan huomenna, tai ehkä ei sittenkään” toiminnan. Tämän hallituksen heikkouden ay-liike on tähän mennessä hyödyntänyt täysimääräisesti.



Kalevi Tarkkanen

Anttola, Mikkeli