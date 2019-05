Lukijalta: Essote kaipaa nyt tiukempaa omistajaohjausta

Tilastot kertovat, että Essote on maamme yhdeksänneksi tehottomin kuntayhtymä. Vuonna 2017 Essote-kunnissa rahan meno oli 3 727 euroa asukasta kohti, 15 prosenttia valtakunnan keskiarvoa kalliimpaa.

Essoten taloudellisuus on siis aivan toisenlainen kuin mitä julkisuudessa viestitetään. Jos kuntayhtymä olisi taloudellisesti toimiva, tähänkään kirjoitukseeni ja omistajakuntien suureen eurohuoleen ei olisi tarvetta.

On surullista katsoa, mihin Essote on terveydenhuoltomme ajanut, ja tämä herättää kysymyksiä.

Onko Essotessa menty liian huolettomasti investoinneissa ja tehty vääriä henkilövalintoja? Onko Essotella suuri ja raskas organisaatio?

Onko Essoten tapana ollut sijoittua kalliisiin kaupunkikeskustassa oleviin tiloihin omistajia kuulematta? Siirtävätkö Essoten päättäjät ongelmia vain eteenpäin?

Ongelmien taustalla ovat ainakin omistajien vaikutusmahdollisuuksien ja Essoten johdon osaamisen puutteet.

Olen aistivinani, että Essote on ollut haluton tekemään todellisia päätöksiä. Viikoittain saamme myös lukea Essoten poukkoilevista suunnitelmista, jotka nykyisessä sote-tilanteessa tuntuvat arveluttavilta.

Kunnat ovat antaneet Essotelle avoimen lompakon. Oma kuntani Hirvensalmi 63 prosenttia varoistaan. Essote on ollut kauppias, joka on saanut päättää mitä ostetaan. Essote on käyttänyt tilaisuutta ja ottanut irti, minkä on saanut. Eikä sekään tunnu riittävän.

Omistajakunnissa on havahduttu, että kokonaisuus ei ole enää vallassamme. Tärkeää on nyt saada tuo kadotettu lompakko takaisin. Omistajaohjauksessa on nähdäkseni ainut pelastus.

Essoten ja sen omistajakuntien edustajien yhteinen palaveri tiistaina 14.5. tuotti kuitenkin pettymyksen.

Odotin ”selviytymiskokoukselta” ja sitä seuranneilta toimenpiteiltä tiukempia tulevaisuuden linjauksia kustannuskehityksestä. Ongelmia siirretään vain eteenpäin, kun ja jos Essotelle annetaan mahdollisuus alijäämien tekemiseen.

Mustat pilvet Essoten ja sen omistajakuntien yltä eivät ole poistuneet, eikä luottamustakaan ole vielä saavutettu, vaikka julkisuudessa toisin annetaan ymmärtää.

Toivoa sopii, että nyt Essotelle annettu aikalisä jää viimeiseksi ja kesäkuussa saadaan aivan oikeita päätöksiä aikaiseksi. Tilanne ei voi jatkua nykyisen kaltaisena. Kunnilla ei ole siihen varaa.

Pepe Hölttä

kunnanvaltuutettu (Itsenäinen Kunta-Liike)

Hirvensalmi