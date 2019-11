Mielipide: Nuorisokuoro laulaa omalla äänellään

Rohkaisevat sanat unohtuvat kuitenkin nopeasti, kun mielipiteensä esiin tuovat nuoret saavat kuulla olevansa vain lapsikuoro, jota aikuiset manipuloivat kerätäkseen sympatiapisteitä omaa asiaansa ajaessaan. Näin väitti Anssi Mehtälä viimelauantaisessa kolumnissaan (LS 16.11.).

Nuorisolain 24 §:ssä todetaan, että nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa. Lukioihin kohdistuvat leikkauspäätökset ovat juuri sellaisia asioita, joissa nuorien sanomisilla on lain turvaama asema, vaikka se kypsyttäisi kuinka paljon tahansa. On vaikea niellä Mehtälän käsitystä nuorten kyvyttömyydestä ymmärtää heidän ympärillään tapahtuvia asioita. Kuka ymmärtäisi lukiolaisen tarpeita paremmin kuin asiaan perehtynyt lukiolainen itse?

Elämme vuotta 2019. Nuorilla on valtavasti tietoa saatavilla sekä kykyä prosessoida ja käyttää sitä mielipiteensä muodostamiseen. Ennen kaikkea nuorilla tulee olla mahdollisuus tuoda näkökulmansa esille, tulematta leimatuksi lapsikuoron jäseneksi, jota aikuiset ohjailevat.

Mikkelin säästökeskustelussa on näinä viikkoina lietsottu paljon vastakkainasettelua Ristiinan ja Mikkelin lukiotoimipisteiden välille. On annettu vaikutelma, että kyseessä olisi joko tai -tilanne. Lukion keskustan toimipiste häviää, jos Ristiinan toimipistettä ei lopeteta. Ja jos Ristiinan toimipiste lakkaa, keskusta on voittaja. Mehtälä on oikeassa kysyessään ääneen, ”mikä on kokonaisuuden kannalta mielekästä”, mutta vastaus ei välttämättä löydy kahdesta edellisestä vaihtoehdosta.

Tämä on arvokysymys. Mikkelin ja Ristiinan lukiolaiset haluavat laadukasta lukiokoulutusta lähellä kotiaan, ja on tärkeää, että he kaikki voivat kokea olevansa yhdenvertaisessa asemassa. Olettamus siitä, että yhden ison lukion taktiikka on lukiolaisille parempi, vaatii huomattavasti tarkempia perusteluja.

Päättäjät, jotka pyrkivät leikkaamaan koulutuksesta, pyrkivät kaivamaan maata koko maakuntaa palvelevan koulutuksen alta. Samalla he riskeeraavat elinvoimaisuuden tulevina vuosina ja vuosikymmeninä.

Edvin Ehrnrooth

puheenjohtaja

Emma Mäenpää

varapuheenjohtaja

Lotta Tuominen

jäsen

Etelä-Savon maakunnallinen nuorisovaltuusto