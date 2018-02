Lukijalta: Mikkelin valtuusto ei ole muistanut eläkeläisiä samanlaisella lahjalla kuin koululaisten Waltti-kortti Kiitoksia yhteisöpedagogi Iina Särkälle sinänsä valaisevasta kirjoituksesta ilmaisen Waltti-kortin puolesta (LS 27.1.).

En kertaa, mitä kaikkea ilmaiskyydit merkitsevät lapsille. Samaa mieltä olen siitä, että suurin osa lapsista käytyy asiallisesti. Samoin helpottuu harrastuksiin osallistuminen.

Kirjoituksesta puuttui kuitenkin oleellisin osa: maksaja. Satu Taavitsaisen johtama kaupunginvaltuusto teki joka vuosi lisää velkaa. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä oli velkaa 207 miljoonaa, 4 110 euroa per mikkeliläinen. Tälle vuodelle otetaan 18 miljoonaa lisää.

Tästä huolimatta valtuusto viitsii luoda ilmaispalveluja hyvätuloisillekin perheille. Esimerkiksi päivähoitomaksut suorastaan romahtivat vuoden 2018 alussa ja varhaiskasvatus taitaa olla ilmaista.

En ole lapsivihamielinen, olenhan työssäni ollut mitä erilaisimpien lapsiperheiden ja lasten kanssa tekemisissä. Kannatan vähävaraisten perheiden lasten ilmais-Walttikorttia, ettei tarvitse yrittää hakea toimeentulotukiluukulta. Pyrin vain oikeudenmukaisuuteen eri väestöryhmien kesken. Jalkoihin ovat jääneet eläkkeellä olevat.

Kaupunginvaltuusto ei ole tehnyt tietojeni mukaan taloudellista kädenojennusta vanhuksille ja eläkeläisille missään vaiheessa. Kaikki maksut ovat vuodesta toiseen hivuttautuneet ylöspäin. Sama jatkuu. Turha vedota siihen, että nyt Essote tuottaa ne. Mikkeli on suurin osakas sielläkin.

Miten eläkeläisten tulot ovat kasvaneet? Paavo Lipposen hallitus keksi vuonna 1996 "taitetun eläkeindeksin". Eläkeläisten ostovoima on pudonnut. Palkat ovat nousseet valtakunnallisesti vuodesta 1995 lähtien 88 prosentilla, mutta indeksin takia eläkeläisten tulot vain 46 prosentilla ja ostovoima on pudonnut 60:sta noin 40 prosenttiin.



Antti Tervasmäki

sosiaalineuvos

Mikkeli