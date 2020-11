Mielipide: Päätöksentekijän pitäisi edes yrittää löytää ratkaisuja ongelmiin

Luin murheellisena Jarno Strengellin mielipidekirjoituksen (LS 20.11.).

Otsikko, jonka mukaan kaupungin palveluja ei saa supistaa ja loppukiukaus, jonka mukaan päätöksenteon pitää olla vastuullista ja paniikkiin ei pidä sortua herätti ihmetystä.

Miksi kirjoittaa kaupungin keskeisenä päätöksentekijänä ongelmista, joihin ei yritäkään etsiä tai antaa vastauksia?

Tuli heti mieleen, että näinköhän kirjoitus oli tarkoitettu tulevia kunnallisvaaleja varten, hyväuskoisten kaupunkilaisten äänien varmistamiseksi.

Valitettavasti Strengell ei mielipiteineen ole yksinäinenen soturi.

Moni muukin luottamushenkilö, puolueisiin katsomatta, kolisuttaa onttoja luita. Ongelmat esitetään suurieleisesti, mutta ongelmien ratkaisu ei yllä edes lähtöviivalle.

Mikkelin kaupungin keskeinen ongelma on kaupungin talouden vääristymä. Tämän havaitsemiseksi ei kannata palkata edes kallispalkkaista konsulttia, vaikka konsulttien palkkaaminen näkyy usein riistäytyvän käsistä.

Talouden tasapainottamiseksi tarjotaan usein energiapoliittista ratkaisua: laitetaan lihoiksi Etelä-Savon energia tai myydään Suur-Savon sähkön osakkeita.

Kannattaako jumiutua näihin asetelmiin? Ensinnäkin ESE:n lihoiksi laittaminen on vihonviimeinen temppu, jonka jokainen kantakaupunkilainen tuntee kukkarossaan.

Myös SSS:n osakkeiden myyntiä kannattaa miettiä sitä taustaa vasten, että kannattaako lypsävää lehmää tappaa.

ESE:n lihoiksi laittaminen on vihonviimeinen temppu.

Talouden ratkaisuvaihtoehtoja pohdiskeltaessa on vähemmälle huomiolle jäänyt, että talous tasapainotetaan velanotolla.

Usein lisävelanotto kauhistuttaa, mutta sitä kannattaa kuitenkin vertailla ns. energiaratkaisun kanssa.

Toisin sanoen, pitää vertailla ESE:sta ja SSS:stä saatavat tuotot ja lainanhoitokulut. Näyttäisi siltä, että lainanhoitokulut ovat huomattavasti pienemmät kuin kuin tuloutukset mainituilta yhtiöiltä.

Lisäksi on muistettava, että EU turvaa sen, että korkotaso ei voi vaihdella kovin radikaalisti. Perälautana on vielä se, että meillä on käsissämme sekä ESE että SSS.

Äkkinäiselle luottamushenkilölle saattaa tulla mieleen se, että eikö Mikkeli ajaudu lisääntyvän velanoton vuoksi kriisikunnaksi.

Jos epäilys tulee vastentahtoisesti mieleen, kannattaa lukea kriisikunnan kriteerit perusteluineen.

Tämä kirjoitus ei ole kunnallisvaaleja varten, koska korkea ikäni suojelee minut kunnallisvaaliehdokkuudelta.

Raimo Jenu

entinen luottamushenkilö

Mikkeli