Mielipide: Varusmiehet maataloustöihin

Koronaviruksen leviämisen pelossa ulkorajat suljettiin. Maatalousyrittäjät eivät saa viljelyksilleen ulkomaalaisia kausityöntekijöitä. Pelloista osa saattaa jäädä kylvämättä ja osa satoa korjaamatta. Yritysten vaikeudet pahenevat.

Maaseudun Tulevaisuuden mukaan tuottajajärjestö MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila on ollut pettynyt hallituksen toimiin kausityöntekijöiden osalta. Hänen mielestään Puolustusvoimat on ensimmäinen ja viimeinen lukko virka-avun osalta. Varusmiesliitto on tyrmistynyt virka-apuehdotuksesta.

Jatkosodan 1941–1944 asemasotavaiheessa rintamasotilaille myönnettiin viljelyslomia. Sotaväkiaikanani 1950-luvun puolivälissä sain loman sillä perusteella, että avustin iäkkäitä vanhempiani syksyllä sadonkorjuussa. Muistini mukaan myös sadekesän 1961 jälkeen komennettiin tuhansia varusmiehiä maatiloille sadonkorjuuseen.

Syöminen on Suomessa pääelinkeino ja Ahvenanmaalla kalastus, sanoi humoristinen ystäväni. Puolustusvoimien pitäisi virka-avulla korvata osa ulkomaalaisista kausityöntekijöistä. Tämä siitä huolimatta, että se jo tällä hetkellä antaa merkittävää virka-apua poliisille.

Suomen ulkoinen turvallisuus ei yhden ikäluokan vähän lyhyemmästä sotilastaitojen koulutusajasta huonone. Puuttumaan jääneet taidot voidaan myöhemmin korvata kertausharjoituksilla.

Asialla alkaa olla kiire.

Taito Taskinen

Kuopio