Pääkirjoitus: Sota Syyriassa laajenee—EU:lle on vaikeaa päättää yhteisistä toimista

Turkin hyökkäys Syyriaan on johtanut niihin seurauksiin, joihin sen arveltiinkin johtavan. Syyrian armeijan liittyminen sotaan ei ollut mikään yllätys, onhan sen koskemattomuutta loukattu. Kurdien ja Syyrian hallituksen sopimus yhteistyöstä hidastaa Turkin armeijan etenemistä, mutta tuskin kääntää sodan kulkua. Turkin armeija on aseistukseltaan vahvin ja modernein alueella.

Kurdien kerrotaan lähestyneen Syyrian lisäksi myös Venäjää. Nimettömien lähteiden mukaan Pohjois-Syyrian ilmatilassa olisi nähty venäläisiä lentokoneita. Turkin presidentti sanoo luottavansa Vladimir Putiniin, mutta toisaalta juuri Venäjä auttoi Syyrian hallitusta voittamaan kapinallisia vastaan käydyn sodan. Joka tapauksessa näyttää siltä, että Yhdysvaltojen vetäytyminen alueelta tarjoaa Venäjälle mahdollisuuden isompaan rooliin.

Turkkilaisjoukkojen edetessä pakolaisongelma on pahenemassa. YK:n mukaan jo 160 000 siviiliä on joutunut lähtemään kodistaan. Lähi-itä on aikaisempien konfliktien jäljiltä täynnä pakolaisia ja kun Euroopan suuntakin on aika tukossa, niin Syyrian joukkojen mukaantulo taisteluihin vaikeuttaa tilannetta.

EU:n ulkoministerit kokoontuivat eilen pohtimaan yhteisiä Turkin vastaisia toimia, mutta tulokset jäivät laihoiksi. Ministerit tuomitsivat Turkin toimet seudun vakautta ja turvallisuutta uhkaavina, mutta EU:n laajuisesta asevientikiellosta ei päästy yhteisymmärrykseen. On tosin epävarmaa, vaikuttaisiko asevientikieltokaan Turkkiin eli sekin voisi jäädä pelkäksi eleeksi.

On ilmeistä, että pakolaissopimuksen voimassa pitäminen hillitsee EU-maiden intoa Turkin jyrkempään rankaisemiseen.

Markku Kumpunen

