Kesäkuussa kameroiden edessä nähtiin helpottuneita virkamiehiä. Valtioneuvoston livessä käytiin tuolloin läpi Suomen koronatilannetta, joka oli hyvä. Uudet tartunnat olivat laskeneet muutamiin tapauksiin päivässä. Kevään tiukkoja rajoituksia purettiin ja suomalaisia kehotettiin nauttimaan kesästä. Varovaisesti, mutta kuitenkin.

Torstaina kehonkieli oli toinen. Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilannekatsauksessa tuli selväksi, että syksy voi tuoda huonoja uutisia. Päiväkohtaiset tautitapaukset ovat lisääntyneet. Tarkkaan seurattu tartuttavuusluku on noussut reilusti yli yhden, mikä kertoo viruksen leviävän kantajaansa useampiin henkilöihin. Vaikka luvussa on epävarmuutta pääkaupunkiseudun tautiryppäiden vuoksi, suunta on huolestuttava.

Paluuta entiseen yrittävät saivat kylmää vettä niskaan, sillä kansalaisista on nyt paljon kiinni. Ensi viikolla kohtaamiset lisääntyvät koulujen ja harrastusten myötä. Matkailu on vilkastunut, eikä karanteenisuosituksia ole asiantuntijoiden mukaan noudatettu riittävän hyvin. Riskiä kasvattaa myös kyllästyminen. Ihmiset ovat väsyneet varomaan.

On hämmentävää, että uutiset maailmalta eivät riitä vakuuttamaan suomalaisia tilanteen vakavuudesta. Eristetty maamme on päässyt käynnistämään elinkeinoelämää kevään äkkipysähdyksen jälkeen varsin oikea-aikaisten rajoitustoimien ansiosta, mutta pitkälti myös yksittäisten ihmisten tarkkuuden vuoksi. Tätä tarvitaan jatkossakin.

Korona on maassamme yhä vahvasti Helsinki-vetoinen virus. Tautitapauksista yli puolet on todettu pääkaupunkiseudulla. Ei ole silti epäilystäkään, etteikö varomattomuus muuallakin voi tuottaa aivan turhaa inhimillistä kärsimystä.

mari.pajari@kaakonviestinta.fi