Pääkirjoitus: Sumussa kohti Eldoradoa – Maakuntarajat eivät ole pelkkä soteasia

Lähiviikkoina kuulemme, millaisia kantoja Etelä- ja Pohjois-Savon kunnat lopulta ottavat maakuntarajan muuttamiseen. Tässä vaiheessa tilanne vaikuttaa lähinnä sekavalta.

Vielä äsken Savonlinnan seudun neljä kuntaa ja Sosteri näyttivät yhtenäiseltä joukolta. Se ratsasti sivuille vilkuilematta kohti Eldoradoa. Nyt kuva on sumentunut.

Savonlinnan kaupunginhallitus äänesti täpärästi äänin 6–4 nurin neuvottelut Mikkelin kanssa. Sulkavalla kunnanhallitus valitsi Etelä-Savon äänin 5–4. Kummassakin kannat ratkotaan lopulta valtuustossa. Paineet ovat kovat ja lobbaus armotonta.

Pohjois-Savo-liitoksen kannattajat puhuvat mielellään vain keskussairaalasta. Kokonaisharkinta saattaisi kääntäisi vaakaa Etelä-Savon suuntaan. Jos muutos vaikuttaa kaikkeen, miksi ajatella vain sotea?

Myös Pohjois-Savon kunnissa asia mietityttää. Toisaalta väestöpohjan kasvu nähdään myönteisenä. Toisaalta isot kustannuspaineet pelottavat, samoin Etelä-Savon ja toimivan erva-alueyhteistyön vaarantaminen.

Pohjois-Savossa kuviota sekoittaa vielä joukko Suur-Savon puuhaajia: se ottaisi mielellään koko Etelä-Savon isälliseen ohjaukseensa. Jos tämä liitto toteutuisi, maakunnassa olisikin yhtäkkiä kolme keskussairaalaa. Kuinkakohan kauan tilanne pysyisi tällaisena?

Mikkelin ja Pieksämäen seudulla kannanmuodostus on tähän asti säilynyt selkeänä. Nykyrajoista tarrataan kiinni. Perusteena on kokonaisharkinta eli myös elinvoima, koulutus, EU-tuet ja mahdollisuus säilyttää itsenäinen maakunta.

Jos vain soterahalla mitattaisiin, Essote-alueen jatkaminen itsellään olisi edullisinta. Itä-Savo on pieni alue, jossa palveluiden järjestäminen on kallista. Soteuudistuksessa Sosterin rahoituksen sopeutustarve on alustavasti arvioitu kahdeksaksi miljoonaksi euroksi vuodessa. Jostain se revitään. Valtiolta voi toivoa erillisrahoitusta, mutta tämän realismi on vähintään kyseenalainen.

Mikkelin seudulla on tehty kokonaisharkinta, että Savonlinnan seudun kanssa tehtävä yhteistyö olisi viisasta. Jos se ei toteudu, lähivuosina maakuntarajat täytynee miettiä uudestaan. Mikkeliläiset tuskin lähtevät etsimään Eldoradoaan pohjoisesta.