Pääkirjoitus: Siilojen ja valssimyllyn perään on turha haikailla — niiden on aika väistyä ja tehdä tilaa uudelle Mikkelissä

Syyslomaviikon ykköspuheenaiheita mikkeliläisten keskuudessa on siilokorttelissa aloitettu purku-urakka. Vanha valssimylly ja sen viereiset viljasiilot saavat väistyä uudisrakentamisen tieltä.

Kaupungin ydinkeskustassa tapahtuva purkutyö herättää kaupunkilaisissa kahtalaisia tuntemuksia.

Moni jää kaipaamaan Mikkelin kaupunkikuvaan ja elinkeinohistoriaan vuosikymmeniä kuuluneita rakennuksia.

Moni mieltää talot myös tärkeiksi Mikkelin maamerkeiksi ja kyselee, eikö niitä olisi voitu jollakin tavalla säilyttää.

Tässä vaiheessa on syytä palauttaa mieliin se lähes kolme vuosikymmentä kestänyt prosessi, jonka lopputuloksena purkutyöt on nyt aloitettu. Sen aikana on sekä rakennuksen suojelemisen että uusiokäytön mahdollisuudet ehditty tutkia moneen kertaan.

Varastokäyttöön 1960-luvulla rakennettujen siilojen muuntamista asuinkäyttöön tai jopa hotelliksi on selvitetty. Saneeraus olisi tullut kummassakin tapauksessa kohtuuttoman kalliiksi. Luvassa olisi ollut myös merkittäviä sisäilmaongelmia.

Valssimyllyrakennus todettiin niin huonokuntoiseksi, että sekin olisi käytännössä jouduttu rakentamaan täydellisesti uudelleen. Vanhoista rakenteista ei olisi ollut edes kulisseiksi esimerkiksi toimistoille tai loft-huoneistoille, joita valssimyllyyn joskus soviteltiin.

Tässä tilanteessa on pystyttävä näkemään historiallisia arvoja pidemmälle.

Purku-urakan jälkeen Mikkelin ytimessä sijaitseva arvotontti saadaan hyödylliseen ja tarpeelliseen käyttöön, kun sinne aloitetaan, näillä näkymin jo ensi vuoden aikana, kahden kerrostalon ja palvelutalon rakentaminen.

Toivottavasti siilotontti vauhdittaa koko Mannerheimintien eteläpään uudistumista. Viereisen tontin vanha SOK:n liikerakennus odottaa sekin joko uusiokäyttöä tai purkamista.

Anssi Mehtälä

