Pääkirjoitus: Joku muu on syyllinen – Professoreiden palkkaa koskeva selvitys kiersi ydinkysymyksen

Mikkelin kaupungin professorille maksamista satojen tuhansien eurojen lisäpalkoista tehty ulkopuolinen selvitys oli tyly (LS 15.12.). Kaupungin päätöksenteko sekä projektien ja rahankäytön seuranta saavat varsin suorat moitteet KPMG-yhtiön tarkastuksessa.

Kissaa ei ole silti vieläkään nostettu pöydälle. Avainkysymys on vastaamatta. Mistä kahdelle LUT-yliopiston professorille vuosien ajan maksetuissa lisäpalkoissa oli kyse?

Kun lukee kaupungin tiedotetta, asia näyttäytyy huolimattomasti hallinnoidulta hankkeelta, jossa kuitenkin oli selkeät ja suunnitellut tavoitteet Mikkelin seudun osaamisen kehittämiseksi.

Kun tutustuu asian taustoihin, yhtä mahdolliselta näyttää raadollisempi tulkinta: ehkä kyse oli siitä, että kaksi avainhenkilöä halusi enemmän palkkaa kuin taulukot mahdollistivat. Ja joku päätti maksaa.

Tällaisille ekstrapalkoille voi tietysti halutessaan löytää perusteita. Ehkä joku arvioi, että henkilöt ovat Mikkelille korvaamattomia. Jos palkkajärjestelyitä varten on pitänyt kikkailla hyvän hallinnon – mahdollisesti myös lain – vastaisia näennäishankkeita, liikutaan silti hetteisellä suolla.

Sen jälkeen, kun kyseenalaiset palkkajärjestelyt pulpahtivat syyskuussa julkisuuteen (LS 25.9.), merkille pantavaa on ollut kaupungin päättäjien hiljaisuus. Tässähän olisi ollut mehevä aihe kuntavaalikampanjointiin tai muuhun profiilin nostoon.

Yksi selitys vaisuudelle on, että liian moni ihminen liian monesta puolueesta on tavalla tai toisella osallistunut vuosien saatossa asian käsittelyyn. Vähintään asiasta on tiedetty ja se hiljaa hyväksytty.

Kaupungin päätöksentekokulttuurista tapaus kertoo huonoa. Juna saa kulkea väärillä raiteilla vuositolkulla, vaikka moni tajuaa, ettei kaikki ole niin kuin pitää.

Toinen ikävä havainto on se, ettei vastuunkantajia ole juuri ilmoittautunut. Toki se pitää muistaa, että kyse on vuonna 2003 alkaneesta vyyhdestä, ja nykypäättäjät ovat saanet ongelman perintönä. Ei se silti mitään johtajuutta ole, että väistellään osumia ja osoitetaan syylliseksi joku muu.

Pyykki on vielä pesemättä.