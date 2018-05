Pääkirjoitus: SDP aloittanut esitystehtailun

Sosiaalidemokraatit ovat alkaneet suoltaa vaalilupauksia ja ehdotuksia tiuhaan tahtiin, vaikka vaaleihin on vielä melkein vuosi aikaa. Puolue on luvannut sadan euron nettokorotuksen alle 1 400 euroa kuukaudessa ansaitseville eläkeläisille ja työttömien aktiivimallin peruutuksen. Lisäksi puolue esittää toisen asteen koulutuksen maksuttomuutta, varhaiskasvatusmaksujen alentamista sekä uusimpana negatiivista palkkaveroa pienituloisille. On arvioitu, että lupausten summa on yli 1,5 miljardia euroa. Menolisäykset katettaisiin veropohjaa laajentamalla