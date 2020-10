Pääkirjoitus: Katse eteenpäin – Energian voisi pikkuhiljaa siirtää maakuntarajoista oikeisiin asioihin kuten palveluihin

Hallitus selvisi yhdestä vaaranpaikasta. Sote- ja maakuntauudistus eteni askeleen, kun lakiluonnos valmistui lainsäädännön arviointineuvostolle.

Lausuntokierroksen perusteella viilattiin muun muassa rahoituspykäliä ja suhtautumista ulkoistuksiin. Lisäksi sovittiin jo suuntaviitoista maakuntien laajempaan rooliin esimerkiksi verotuksessa.

Etelä-Savossa kaikki huomio valmistelussa on mennyt maakuntarajoihin. Lausuntokierros teki selväksi, ettei Savonlinnan seudun siirrolle Pohjois-Savoon löydy kannatusta juuri mistään. Hallituksen päätös oli siis odotettu.

Hallituksen sisällä SDP:n edustajat tiettävästi taistelivat Etelä-Savon pilkkomisen puolesta loppuun saakka. Se on hämmentävää. Vielä hämmentävämpää tietysti on, että hallitus – ja etenkin perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) – tähän rajarevohkaan ylipäänsä lähti, ilman mitään julkilausuttuja perusteluita.

Täysin tarpeeton vatulointi rajakysymyksillä on vienyt alueella jo toista vuotta huomion kaikesta muusta kehittämisestä. Ja tuskinpa tämä vääntö edes on lopullisesti ohi ennen kuin uuden lainsäädännön tuomat maakunnat ovat aloittaneet.

Savonlinnassa suuri huolenaihe on liittynyt keskussairaalan asemaan. Jostain syystä moni arvioi, että Kuopion kyljessä pieni Savonlinnan sairaala olisi erityisen turvassa.

Nyt hallitus lupasi uudistuksen toimeenpanolakiin erillisen kirjauksen Savonlinnan yhteispäivystyksen turvaksi vuoteen 2033. Idästä on jo kuultu kritiikkiä löysässä hirressä kiikkumisesta. Näkemyksille on toki perusteensa. Toisaalta vaikea on kuvitella mitään vaihtoehtoista ratkaisua, jossa olisi voitu varmasti taata jatko edes näin pitkälle. Eikä sitäkään ole päätetty, että toiminnan pitäisi loppua 2033.

Kaikkien eteläsavolaisten etu on, että soteuudistus saadaan lopulta valmiiksi. Nyt on aika varmistua, että toimeenpano toteutuu niin fiksusti kuin suinkin. Kestävät ratkaisut löytyvät, kun kaikki osallistuvat valmisteluun ja kaikkia kuunnellaan tasapuolisesti.

Timo Laitakari

timo.laitakari@lansi-savo.fi