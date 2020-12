Pääkirjoitus: Ministerin yliopistopuheet tarkentuivat – Mikkelin pitäisi päättää, mitä haluaa

Keskustan puheenjohtajan, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon parin viikon takainen avaus yliopistokentän laajentamiseksi taisi toimia niin kuin suunniteltu oli. Kuhinaa syntyi. Halukkaita uuden yliopiston ottajia löytyi Mikkelissäkin. Myös vanhoissa yliopistoissa avaus herätti reaktioita – eikä pelkästään innostuneita.

Saarikko lähettikin yliopistojen rehtoreille seuraavalla viikolla kirjeen, jossa selvensi tilannetta. Viesti oli varsin yksiselitteinen. Minkään uuden yliopiston valmistelua ei ole käynnissä. Jos ja kun yliopistorakenteet muuttuvat, se tapahtuu nykyisten pohjalta.

Yhtenä esimerkkinä Saarikko nosti esiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUTin muuttumisen myös Lahdessa toimivaksi tiedeyliopistoksi. "En halua sulkea ovia tämän kaltaiselta kehitykseltä, mutta aloitteen on tultava aina teiltä korkeakouluilta", Saarikko kirjoitti.

Tässä on selvä viesti myös Mikkeliin. Jos kaupunki haluaa yliopiston, tämän pitää toteutua yhdessä jonkun nykyisen yliopiston tai korkeakoulun kautta.

Aluekehityksessä yliopiston merkitys on tavattoman suuri. Ei ole sattumaa, että kaikki Suomen merkittävät kasvukeskukset ovat yliopistopaikkakuntia. Toisaalta kannattaa muistaa, että kaikki yliopistopaikkakunnat eivät lennä huippuvauhdissa. Yliopiston toimialoilla on iso merkitys, samoin sillä miten ne kytkeytyvät alueen muihin vahvuuksiin.

Mikkelin kannalta olennaista olisi päättää selkeästi, mitä kaupunki yliopisto- ja korkeakoulurintamalla tavoittelee. Asian merkitykseen nähden asiasta keskustellaan ainakin julkisuudessa hyvin vähän. Toivottavasti edes kulisseissa.

Viime vuosina esiin on nostettu monta kertaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) ja LUTin yhdistäminen. Tämä on yhä realistisin etenemissuunta, jota kannattaa aktiivisesti tunnustella. Iso kanto tällä polulla on Xamkin omistajarakenne, joka on betonoitu osakassopimuksella. Kaikki muutokset nykytilaan ovat vaikeita toteuttaa.

Myös Xamkin kehittäminen tiedekorkeakoulun suuntaan on yksi mahdollisuus. Tässäkin eteneminen edellyttää neljän omistajakaupungin yhteistä tahtoa.

Mikkeli on Xamkin suurin omistaja. Sen pitää olla nyt aktiivinen. Omistajat asioista päättävät. Ministerikin kertoi, että on avoin uudistuksille.