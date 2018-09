Pääkirjoitus: Maataloustuottajat kaipaavat muutakin kuin empatiaa

Kun maataloustuottajan hätä on suuri, suomalainen ruoan kuluttaja haluaa auttaa. Ylen kyselyn mukaan peräti 62 prosenttia suomalaisista voisi maksaa maitolitrasta vähintään kymmenen senttiä nykyistä enemmän, jos lisämaksu menisi suoraan tuottajille.

Luonnonvarakeskuksen laskelmien mukaan maidontuottajatilan keskitulo on 16 000 euroa tänä vuonna. Usein tulo jakautuu kahdelle ihmiselle. MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila muistuttaa, että tuottajat tienaavat saman verran kuin alennettua peruspäivärahaa saava työtön. Ylen kyselyssä peräti 70 prosenttia työttömistä oli valmis maksamaan kymmenen sentin lisähintaa maitolitralta. Solidaarisuutta on siellä, missä talousahdinko on päivittäistä herkkua.

Maidontuottajien ahdinko on seurausta viennin tyrehtymisestä Venäjälle sekä EU:n maitokiintiöiden vapautuksesta seuranneesta maailmanmarkkinahinnan putoamisesta. Kun tämän päälle laitetaan ennätyskuivan kesän aiheuttama viljasadon romahdus, on suomalainen tuottaja kovilla. Vaikka tuottajia varmasti ilahduttaakin kansalaisten auttamishalu, maaseudulla odotetaan etenkin konkreettisia toimenpiteitä.

Nyt olisikin hyvä istua neuvotteluun, jossa elintarviketeollisuus, kauppa, tuottajat ja valtio sopisivat nopeista tukitoimista.

Mahdollisuuksia on. Hieman yli euron maksavasta maitolitrasta tuottaja saa nyt 36 senttiä. Siitä pitää maksaa verot ja maidontuotannon kulut. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on väläyttänyt kuluttajille vapaaehtoisia lisämaksuja kotimaisista elintarvikkeista. Pysyvä lääke olisi kuitenkin synnyttää nykyistä oikeudenmukaisempi, tuottajan ansiota kasvattava tulonjako elintarvikeketjuun.