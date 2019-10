Pääkirjoitus: Valtiovarainministeriön talousennuste ei lupaa hyvää hallituksen budjettitavoitteille

Eduskunta aloitti eilen valtion ensi vuoden talousarvion käsittelyn. Keskustelun pohjana oli hallituksen budjettiesitys, mutta myös valtiovarainministeriön virkamiesten maanantaina esittelemä talousennuste. Se on julkisuudessa nähty näpäytyksenä hallituksen talouspolitiikalle ja oppositiosta kyseltiinkin, tukeeko ministeriö hallitusta. Pääministeri Antti Rinne (sd.) vastasi varmistaneensa tuen aikaisemmin aamulla ministeriöstä, mikä sinänsä tuntuu erikoiselta.

Ministeriö ei ennusta taantumaa, vaikka luvut ovatkin alenemassa. Tämän vuoden kasvuksi arvioidaan 1,5 prosenttia ja ensi vuodella yhtä prosenttia. Desimaalipilkun jälkeen tulevia lukuja ei pitäisi liiaksi tuijottaa, mutta vielä kesäkuussa luvut olivat muutaman kymmenyksen korkeampia.

Työllisyyspolitiikan onnistuminen on nostettu moneen kertaan hallituksen budjettiesityksen toteutumisen ehdoksi. Ensimmäistä budjettiaan esitellyt valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) luetteli jo aiemmin tutuksi tulleet panostukset työllisyyden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi: palkkatukea lisätään, osatyökykyisten työllistymistä edistetään ja TE-keskusten palveluja parannetaan.Oppositiossa näihin toimiin ei luoteta.

Paljon vartijana ovat hallituksen perustamat seitsemän työryhmää, jotka etsivät uusia työllisyyskeinoja. Niiden työstä on vielä vaikea sanoa mitään, mutta valtiovarainministeriön ennusteen valossa työ muuttuu vain haastavammaksi maailmantalouden ongelmien takia. Saksakin on ajautunut taantumaan. Keskustan ryhmäpuheenvuoron pitänyt Antti Kurvinen laski, että Suomessakin on tällä hetkellä noin tuhat työpaikkaa uhan alla.

