Pääkirjoitus: Ruotsiin saatiinkin jytkyn sijasta sotku

Ruotsin vaaleista piti tulla ruotsidemokraateille sikäläinen jytky, mutta toisin kävi. Puolue voitti vaalit, mutta ei niin selvästi kuin mielipidetiedustelut antoivat odottaa. Kun punavihreä blokki ja porvaripuolueiden blokki jäivät tasapeliin, on Ruotsin politiikassa edessä varsin sekavia aikoja. Kummankin blokin mahdollisuudet muodostaa hallitus omin voimin ovat heikot. Toisaalta kumpikaan ei ainakaan ennen vaaleja halunnut yhteistyöhön ruotsidemokraattien kanssa. Se pääsee kuitenkin vaa’ankieliasemaan, jos puheita ei peruta tai blokkirajaa rikota.

Pääpuolueet hylkivät ruotsidemokraatteja näiden jyrkkien kannanottojen takia, mutta suomalainen kokemus opettaa, että hallitusvastuun antaminen tasaa särmiä. Ruotsalainen yhteiskunta näyttää nyt kuitenkin jakautuneen selvästi ja kun myös blokkiajattelu on syvään juurtunutta, voi koalitiohallituksen synnyttäminen olla vaikeaa.

Vaalitulos kertoo hyvin paljon nykypolitiikasta. Ruotsilla menee tällä hetkellä hyvin; talous kukoistaa ja valtionvelkaa on pystytty lyhentämään, mutta silti päähallituspuolue häviää vaalit. Äänestäjille tärkeämpää on jokin yksityiskohta kuin yleinen politiikka. Tähän perustuu myös Donald Trumpin menestys kaikista oudoista lausunnoista huolimatta ja samasta syystä Suomessa pääministeripuolue keskusta on vaikeuksissa, vaikka Suomen taloudessa menee paremmin kuin aikoihin.

Ruotsin vaalien mahdollinen vaikutus Suomeen riippuu siitä, millainen hallitus maahan saadaan. Maahanmuuttopolitiikka kiristynee, mikä voi heijastua Suomeenkin. Porvarihallitus veisi Ruotsia lähemmäs Natoa, mutta tuskin vielä jäsenyyteen asti.

Markku Kumpunen

