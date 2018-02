Pääkirjoitus: Tuontisähkö paikkaa oman tuotannon vajetta

Pakkasia on nyt Suomessa kestänyt yhtäjaksoisesti jo muutaman viikon. Sääennusteiden mukaan kylmä sää jatkuu edelleen, ja voi jopa olla, että kovimmat pakkaset ovat vielä edessä päin.

Pitkä pakkasjakso on jälleen kerran tuonut esiin Suomen sähköntuotannossa olevan vajeen. Suomi on ollut koko alkuvuoden tuontisähkön varassa, ja nyt helmikuussa ero oman tuotannon ja kulutuksen välillä on vain kasvanut. Keskiviikkona Suomessa kulutettiin sähköä noin 13 600 megawattituntia, kun oma tuotanto jäi noin 9 900 megawattituntiin. Erotus on korvattu tuonnilla muun muassa Ruotsista.



Jos kylmyys jatkuu pitkään ei ole mahdotonta, että Suomessakin nähtäisiin sähkönjakelun keskeytyksiä. Tykkylumiongelmien kanssa painiskelleissa Itä- ja Pohjois-Suomessa tilanne ei olisi uusi, mutta etelässä ne olisivat ainakin laajassa mitassa ennenkuulumattomia. Hyytävän sään levitessä Pohjois-Eurooppaan saattaa sähköä vieville maille tulla tarve turvata oma energiahuoltonsa ja vähentää vientiä.



Ongelman taustalla on Olkiluoto 3 -ydinvoimalan viivästyminen. Sen sähköteho on 1 600 megawattia eli sekään ei yksin paikkaisi vajetta pahimpina pakkaspäivinä. Turvallisuusmääräysten ja muiden ongelmien kanssa rämpivän Fennovoiman ydinsähköä saadaan odottaa vielä kauan.



Riittävyysongelmaa korostaa se, että sähköistyminen etenee nyt vinhasti. Tulevaisuudessa sähköä käytetään – aikaisemmasta linjasta poiketen – yhä enemmän lämmittämiseen ja myös autojen energiana.



Tuotannon omavaraisuus olisi tärkeää myös huoltovarmuuden takia. Alkutalven tykkylymikaaos osoitti, kuinka helposti yhteiskunnan voi saada raiteiltaan.



