Pääkirjoitus: Jukurit tarvitsee lisää vakautta – toimitusjohtajan rekrytointi on seuralta viisas veto

Liigajoukkue Mikkelin Jukurit tiedotti alkuviikolla rekrytoivansa seuralle täysipäiväisen toimitusjohtajan. Se on positiivisin uutinen pitkään aikaan mikkeliläisjoukkueen suunnalta. Kysyä vain sopii, että miksi vasta nyt.

Pelilliseen ja taloudelliseen menestykseen tähtäävä, ammattilaissarjassa pelaava joukkue tarvitsee tuekseen kunnon organisaation. Henkilöitä, jotka paitsi kantavat vastuun ja määrittelevät toiminnan suunnan, myös antavat seuralle kasvot.

Tätä taustaa vasten Jukurien rekrytointi on varmasti iso vahvistus seuralle. Seuran pääomistajat ovat hoitaneet tehtävänsä taustalla hyvin, mutta lisäksi tarvitaan henkilö, joka on läsnä jokapäiväisessä operatiivisessa toiminnassa.

Jukureissa tämä on erityisen tärkeää juuri nyt, kun seurassa rakennetaan jo joukkuetta ensi kautta varten, jolloin Olli Jokinen ottaa valmennusvastuun.

Pelissä on silloin paljon. Mikkeliläiset kannattajat odottavat nyt Jukureilta ennen kaikkea sitä, että joukkue saa niin sanotusti pakettinsa kuntoon ja toimintansa uskottavaksi.

Seuran liigakausia on tähän saakka leimannut lähes päättymätön muutos ja uudistuminen. Muutos ei ole sinänsä huono asia, mutta toistuva rotaatio niin hallinto- kuin valmennuspuolellakin näyttää ajaneen Jukurit levottomaan tilanteeseen. Toimintaan ei pääse kehittymään jatkuvuutta, kun henkilöstö uudistuu tiheään.

Tilanteen rauhoittamisella ja uuden luomisella on nyt Jukureissa siinäkin mielessä iso tilaus, että korjattavaa riittää sekä pelillisellä että taloudellisella puolella.

Koronavuosi on tarjonnut poikittaista mailaa myös Jukureille. Tulopuolelle on syntynyt vajetta, jota ei kateta hetkessä. Kaukalossakin talvi on ollut synkkä.

Siksi on rauhoittavaa kuulla, että seurassa rakennetaan joukkueen lisäksi taustavoimia. Satsaukset myös myyntiin ja viestintään kertovat siitä, että uskoa uuteen nousuun riittää.