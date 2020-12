Pääkirjoitus: Sitkeä Suomi selättää tämänkin vihollisen

Onneksi olkoon Suomi. Tänään tulee täyteen 103 vuotta. Suomi ei valtiona vanhus, joskaan se ei ole niitä nuorimpiakaan. Omanlaisensa Suomi kuitenkin on.

Suomi on sitkeä. Piskuinen maa on käynyt sodissa taistelunsa ulkoista vihollista vastaan. Sisäisestikin piti sotia ennen kuin yksimielisyys löytyi. Suomalaiset ovat rakentaneet sotien jälkeen kohtalaisen vaativissa olosuhteissa maailman mittakaavassa hienon mallimaan. Sitkeys on synnyttänyt häkellyttävän korkeatasoista osaamista, jonka ansiosta Suomi on pärjännyt taloudellisesti vallan mainiosti.

Suomi on kaunis. Vaikka luontomme tuottaa lisähaasteita teiden ja talojen rakentamiseen, on se käsittämättömän arvokas ja komea. Tuhannet järvet, humisevat metsät, sopusuhtaisesti vaihtelevat rakennetut ja rakentamattomat ympäristöt sekä vuodenaikojen vaihtelun vaikutus ympäristöön ovat ainutlaatuisia.

Suomi on luotettava. Maailmalla Suomea pidetään maana, joka tekee sen, mistä sovitaan. Maan rajojen sisäpuolella Suomi hoitaa uutterasti vanhuksia, sairaita ja muita apua tarvitsevia. Suomalainen voi luottaa siihen, ettei yhteiskunta mielivaltaisesti käännä selkäänsä.

Suomi on monimielinen. Itsenäisyyspäivää ovat viime vuosina leimanneet näkyvät mielenilmaisut, joiden sanoma on esittäjästään riippuen vaihdellut. Motiivina mielenilmauksille on ollut kaikissa tapauksissa syvä tyytymättömyys. Joissakin tapauksissa jopa sumea viha. Erilaisten mielipiteiden ymmärtäminen ja kunnioittaminen sekä sopiminen ovat olleet ja ovat vastakin tulevaisuuden kannalta avainasioita.

Suomi on kovilla. Nyt vihollinen on virus, joka runtelee koko maailmaa. Itsenäisyyspäivänä pitää muistaa yhteisvastuu, joka on luja lääke virukseenkin. Yhtä lailla tarvitaan sitkeyttä, kun Suomi ja maailma toipuvat pandemiasta.

Suomi nousee. Niin käy, koska nykyistä pahempiakin kriisejä on kestetty. Tiukan paikan tullen suomalaiset löytävät yhteisen hiilen, johon puhaltamalla syntyy parempi huominen.