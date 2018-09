Pääkirjoitus: Verkkokaupassa piilee turvallisuusriskejä

Verkkokauppa on avannut yksityiselle kuluttajalle mahdollisuuden tehdä ostoksia suoraan ulkomailta. Tilaisuutta käytetään myös yhä enemmän hyödyksi, mutta kaupantekoon voi sisältyä arvaamattomia, ja jopa vaarallisia riskejä, kuten kävi ilmi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin tekemästä testistä.

Tukes tilasi erityisesti suomalaisten suosimilta verkkokauppasivustoilta 32 näytettä. Lopputulos oli erittäin huolestuttava, sillä vain yksi tuotteista läpäisi eurooppalaiset vaatimukset. Tukesin mukaan turvallisuuspuutteet olivat suorastaan räikeitä: leluissa piili tukehtumisvaara, kosmetiikkapakkauksissa ei ollut tuoteselosteita tai ne eivät pitäneet paikkansa ja latureissa oli ilmeinen tulipalovaara. Ylsipä yksi latureista jopa Tukesin testaushistorian vaarallisimpien joukkoon.

Testatut tuotteet ovat vain häviävän pieni osa siitä valtavasta kokonaismäärästä, joka maailmalla kulkee. Se kertoo kuitenkin, että kuluttajan pitää olla varovainen ja huolellinen verkko-ostoksia tehdessään. Edullinen hinta houkuttelee ostamaan, mutta halvalla ei aina saa hyvää. Laadunvarmistus ja turvallisuus näkyvät hinnassa.

EU:n alueella tuotteiden turvallisuutta valvotaan, mutta jos tekee ostoksia unionin ulkopuolelta, on itse vastuussa turvallisuudesta. Tukes toivoo, että kuluttajat perehtyisivät ostamiensa tuotteiden turvallisuusvaatimuksiin ja tekisivät ostopäätökset riskit tunnistaen. Hyvä neuvo, mutta onko tavallisella kuluttajilla oikeasti keinoja ja kykyä arvioida turvallisuuskysymyksiä? Lelujen irtoavat pienet osat on helppo havaita, mutta usb-laturi palovaarallisuus on jo hankalampi juttu.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi