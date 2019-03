Pääkirjoitus: Polttomoottoriautoissa on eroja

Kaakon Viestinnän kyselyssä noin viidennes vastaajista oli valmis rajoittamaan polttomoottorilla toimivien autojen käyttöä. Kysely kuvastaa paitsi itse asiaa, myös tämän maan kolkan asukkaiden mahdollisuuksia liikkua. Kun etäisyydet ovat isoja ja julkiset yhteydet kehnoja, tuntuu auto ainoalta vaihtoehdolta. Kun vastaaja katsoo pankkitilinsä saldoa, vaikuttaa vaikkapa sähköauto saavuttamattomalta hankinnalta.

Liikenteen ilmastopäästöt ovat Suomessa noin viidennes kaikista päästöistä. Niiden ongelma on trendi – monet muut päästöt vähenevät, mutta liikenteen synnyttämä ilmastokuorma kasvaa.

Polttomoottoriautot vaikuttavat tällä hetkellä ainoalta mahdolliselta keinolta päästä liikkumaan vaikkapa haja-asutusalueilta palvelujen luokse taajamiin. Neste toi alkuvuodesta markkinoille uuden, sataprosenttisesti tähteistä ja jätteistä valmistetun biodieselin. Tämä polttoaine vähentäisi dieselautojen päästöjä peräti 50 – 90 prosenttia. Esimerkki kertoo siitä, että polttomoottoreilla ja dieseleillä on eroa.

Ilman autoja suomalainen yhteiskunta putoaa polvilleen. Pitkiä etäisyyksiä ei voi muuttaa lyhyemmiksi, eivätkä jätti-investoinnit korvaaviin liikennemuotoihin vaikuta todennäköisiltä. Siksi autoilun päästöistä pitäisi puhua nimenomaan päästöjen, ei moottorityyppien näkökulmasta.

On selvää, että autoilun päästöt pitää saada kuriin. Tässä valtiovalta voi auttaa tuntuvasti kannustavin veroratkaisuin. Porkkanaa voi tarjota auton hankinta-, polttoaine- ja ajoneuvoveroon. Jos autoilun ilmastoteko on kiinni lompakon paksuudesta, pitää valtion tehdä myös osansa näissä talkoissa.