Pääkirjoitus: Jakamistalous haastaa hotellit — AirBNB on hyvä lisä majoitustarjontaan, mutta vaarana ovat kilpailun vääristyminen ja veronkierto

Rakennuslehti kertoi AirBNB-majoitusbisneksen voivan hyvin Suomessa. Etelä-Savosta Mikkeli ja Mäntyharju nousivat esille aktiivisina alueina. Kyse on siis nettipohjaisesta järjestelmästä, jonka kautta kuka tahansa pystyy vuokramaan asuntonsa tai mökkinsä kenelle vain ulkopuoliselle.—

AirBNB on tehokas markkinointikanava koko maailmaan. Sen kautta välitetyt huoneistot ovat jo merkittävä kilpailija vakiintuneille majoitusliikkeille.

Mukana on paljon tavallisia ihmisiä, jotka vuokraavat tilojaan satunnaisesti. Myös täysin ammattimaisesti toimivia vuokraajia on kasvava joukko. Ainakin Helsingissä ja Rovaniemellä on jo nähty kerrostaloja, joista on muodostunut epävirallisia hotelleja, koska monet niiden huoneistoista ovat täysin tällaisessa lyhytaikaisessa vuokrakäytössä.

Esimerkiksi Mikkelissä AirBNB-huoneiston keskimääräinen vuorokausihinta on Rakennuslehden mukaan ollut reilut 97 euroa ja järjestelmässä mukana olevien keskimääräinen vuosituotto oli yli 17 000 euroa.

Näkökannasta riippuen uusi tulokas on joko uhka tai mahdollisuus. Toisaalta se tuo asunnon tai mökin omistajalle järkevän tavan päästä tuottavaan liiketoimintaan ja saada vajaakäytössä olevia tiloja eloon.

Alueen matkailun kannalta lisääntyvä tarjonta ja hyvä markkinointi ovat tietysti hyvä asia. Tänne saapuva matkailija käyttää palveluita ja tekee ostoksia, asuupa hän hotellissa tai AirBNB:n kautta varatussa mökissä. AirBNB tuo myös joustoa alueen majoituskapasiteettiin esimerkiksi kesän isojen yleisötapahtumien aikana.

Ilmiön kääntöpuolena on, että kilpailutilanne voi muuttua osin epäreiluksi. AirBNB-huoneistoa eivät koske samat turvallisuus-, kaavoitus- ja muut määräykset kuin esimerkiksi hotelleja. Epäilyksiä herää myös siitä, pyöriikö osa toiminnasta harmaan talouden puolella niin, että verottaja jää ilman omaansa.

Jakamistalous on joka tapauksessa tullut jäädäkseen. Lainsäätäjän pitäisi olla hereillä ja päivittää sääntely.