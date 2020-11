Pääkirjoitus: Norppa kaipaa meiltä apuja

Aloitetaan hyvillä uutisilla. Saimaannorppien kanta näyttää yhä kasvavan. Metsähallitus tiedotti torstaina talvikannan kooksi noin 420–430 eläintä. Norppakantojen kokoa määritettäessä puhutaan aina talvikannasta, joka on tammi-helmikuussa pesineiden norppien määrä.

Kannan koko arvioidaan talven pesälaskennoissa. Huono uutinen on, että leudon talven ja jäiden nopean sulamisen vuoksi pesälaskenta jäi keväällä kesken. Niinpä arvio norppakannasta on nyt hyvin karkea.

Edellisestä vuodesta kannan kasvuksi arvioidaan 15–20 eläintä. Jos luku pitää kutinsa, se kertoo jo vuosia kestäneen hyvän kehityksen jatkuneen.

Norppa tarvitsee lisääntyäkseen lunta ja jäätä. Avojäällä tai maalla poikaset eli kuutit eivät kovin hyvin selviä, vaan kuolleisuus on suurta. Lumi tarjoaa suojaa viimalta ja sateilta. Viime vuosien huonoina lumitalvina ihmiset ovat tulleet hätiin kolaamaan jäälle apukinoksia pesimistä varten.

Norppakanta oli 50 vuotta sitten sadan eläimen luokkaa. Pitkäjänteinen suojelutyö on tuottanut tulosta. Näkymä tulevaan on kuitenkin synkkä. Kun ilmaston lämpeneminen uhkaa viedä lumen lisäksi jäätkin, apukinokset eivät enää riitä. Yksi lisäapu voi tulla keinopesistä, joita on kokeiltu ja joissa ensimmäiset pesinnätkin on jo koettu.

WWF korostaa, että norppakantaa pitäisi nyt yhä vahvistaa ja vieläpä mahdollisimman nopeasti. Mitä isompi kanta, sitä paremmin se kestää epäonnistuneet pesintätalvet ja muut yllätykset.

Keskeinen keino kannan kasvattamisessa ovat WWF:n mielestä kalastusrajoitukset. Voimassa oleva asetus päättyy keväällä, ja nyt kamppaillaan siitä, saadaanko Saimaan norppavesien verkkokalastuskieltoa jatkettua heinäkuun loppuun.

Pidemmällä tähtäimellä saimaannorpankin kannalta olisi tietysti parasta saada ilmaston lämpeneminen aisoihin.