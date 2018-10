Pääkirjoitus: Työmarkkinasopu vaatisi hukassa olevaa johtajuutta

Viikko sitten perjantaina maassa vallitsi massiivinen työmarkkinarauhattomuus. Työntekijäpuoli uhkasi ja sittemmin myös toteutti poliittisia lakkoja, joiden avulla haluttiin vaikuttaa maan hallituksen ehdotukseen muuttaa irtisanomissuojaa pienissä yrityksissä.

Tämä perjantai toi pientä helpotusta, kun työntekijäpuoli hyväksyi ehdollisesti hallituksen sille torstaina tekemän esityksen. Akava, STTK ja SAK totesivat, että hallituksen esitys on oikeansuuntainen ja se voi mahdollistaa työtaistelujen keskeyttämisen. Ne edellyttävät kuitenkin, että työlainsäädännön muutosten valmistelua jatketaan kolmikannassa.

Vaikka pattitilanne avautui osittain, on pysyvään työmarkkinarauhaan vielä pitkä matka. SAK:n puheenjohtajan Jarkko Elorannan perjantaisissa kommenteissa kuului suuttumus hallituksen toimintaa kohtaan. Eloranta puhui irtisanomissuojan muutoksen olleen ay-porukalle viimeinen kivi kengässä. Eloranta viittasi kommentillaan Juha Sipilän (kesk.) johtaman hallituksen ajamiin ja toteuttamiin uudistuksiin.

Hallitukselta on puuttunut jossain kohtaa pelisilmää, mutta sama pulma vaivaa työntekijäpuoltakin. Sen masinoima poliittinen lakkoaalto on ylittänyt reippaasti kohtuuden rajat.

Työntekijöiden, työnantajien ja lopulta koko maan etu vaatisi nyt nopeita päätöksiä työmarkkinoiden rauhoittamiseksi. Sopu voisi olla lähelläkin. Kivenä tässä kengässä on riita-asetelma – kukaan ei halua omien silmissä olla häviäjä. Historia voisi nostaa sovun löytäjän todelliseksi voittajaksi. Se vaatisi suurta johtajuutta, joka tuntuu nyt olevan hukassa puolin ja toisin.