Pääkirjoitus: Huuhaata vastaan ei ole rokotetta

Uutistoimisto Bloomberg kertoi keskiviikkona, että Suomi on selvinnyt Euroopan maista parhaiten koronon hoidosta. Vertailussa arvioitiin sitä, kuinka vähän haittaa viruksesta on aiheutunut yhteiskunnalle ja liike-elämälle (HS 25.11.). Arvioidut maat pisteytettiin sen mukaan, millainen kyky niillä on selvitä vastoinkäymisistä.

Nyt tätä resilienssiä mitataan Suomessa toden teolla. Koronatartuntojen määrät ovat viimeisen kahden viikon aikana nousseet noin puolella edelliseen kahteen viikkoon verrattuna. Etenkin pääkaupunkiseudulla tilanne on mennyt pahaksi, ja tilanteen rauhoittamiseksi alueella on otettu käyttöön voimakkaita rajoituksia. Esimerkiksi julkisia tiloja, kuten urheiluhalleja ja muita harrastiloja ollaan sulkemassa. Niin kauan kuin rokotetta ei ole, juuri sosiaalisten kontaktien vähentäminen on avain tartuntojen vähentämiseen.

Myös hallitus oli keskiviikkona koolla asiaa pohtimassa. Esillä oli myös valmiuslain pykälien käyttö kevään tapaan. Kynnys näin järeän aseen käyttöön on kuitenkin korkealla. Keväällä hallitus joutui reagoimaan nopeasti eteen tulevaan ongelmaan. Nyt kyse on pitkittyneen kriisin hoidosta.

Vielä keväällä hyvin laaja osa kansasta ymmärsi koronan tuomia rajoituksia ja tuki hallitusta. Nyt on selvästi nähtävissä väsymistä. Hallituksen ja THL:n virallisia näkemyksiä haastetaan jo avoimesti. Ymmärrystä vaikkapa koulujen sulkemiselle tai harrastusten vaikeutumiselle enää välttämättä löydy.

Koronatoimista päätettäessä tämäkin on otettava huomioon. Vain sellaiset määräykset ja suositukset voivat tuoda tuloksia, joita myös noudatetaan. Liian tiukat toimet voivat kääntyä itseään vastaan.

Yksi yritys viralliset totuuden haastamisesta nähtiin, kun joukko somen ”influenssereita” polkaisi viime viikolla käyntiin kampanjan, jossa jaettiin väärää tietoa koronaviruksesta ja sen pysäyttämisestä. Kaikkien kunnon salaliittoteorioiden tapaan maalina oli ”valtamedia ja päättäjät”. Koronatoimet kuvailtiin näiden pelottelukampanjaksi.

Huuhaata vastaan ei ole edes kehitteillä rokotetta.