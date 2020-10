Pääkirjoitus: Maksutonta pysäköintiä on syytä jatkaa

Mikkelin keskustan yrittäjät toivovat, että kaupunki jatkaisi keväällä alkanutta käytäntöä tunnin maksuttomasta pysäköintiajasta kadun varren parkkiruuduissa. Koronan vuoksi alkanut maksuton jakso ehti päättyä syyskuun lopussa.

Kaupunki näyttää olevan taipumassa toiveeseen. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee asiaa ensi viikolla. Esitys on, että marras–tammikuussa ensimmäinen tunti olisi taas ilmainen. Päätös asiassa kiertää vielä kaupunginhallitukseen ja valtuustoon asti.

Mikke ry ja Mikkelin Yrittäjät toivovat, että maksuton tunti otettaisiin pysyväksikin käytännöksi.

Kun yrittäjät kokevat, että muutos helpottaa koronan kiusaamaa bisnestä, kyllähän siihen tällaisena poikkeusaikana kannattaa suostua. Asiointi keskustassa on muuttunut nopeaksi pistäytymiseksi. Sujuvan pysäköinnin merkitys on kasvanut. Koronan pelko on hiljentänyt keskustaa, ja autojen määrät ovat silminnähden vähentyneet.

Ehdotuksen hyväksyminen vie kaupungilta pysäköintituloja kolmen kuukauden ajalta arviolta 75 000 euroa. Yhtä hyvin asia voidaan ajatella myös toisinpäin: kaupunkilaiset säästävät pysäköintimenoista 75 000 euroa.

Muutenkaan tulojen menetystä ei kannata suuremmin harmitella: ei kai parkkimaksuja pohjimmiltaan budjetin täytteeksi kerätä. Oleellisempaa on, että niillä ohjataan ihmisten toimintaa ja pidetään keskustan parkkipaikat asiointiliikenteen käytössä nopealla kierrolla.

Kun katsotaan koronan jälkeiseen maailmaan, ilmaiset parkkipaikat eivät välttämättä ole tavoiteltava suunta. Jos pidetään näkökulma yrityksissä ja keskustan vetovoimassa, muutkin asiat vaikuttavat kuin ilmaiset parkkipaikat. Kaikkein viihtyisimmät kaupunkikeskustat eivät tyypillisesti ole niitä, jotka on tehty helpon autoilun ehdoilla.