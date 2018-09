Pääkirjoitus: Kinnin turmasta on jo opittu – Mäntyharjun vahva brändi kestänee mainehaitan

Mäntyharjun Kinnissä sattuneesta säiliövaunuturmasta on nyt kulunut reilut viisi kuukautta. Turman syyt eivät ole vielä selvinneet, mutta kokonaiskuva tapahtumien kulusta ja seurauksista alkaa hahmottua.

Vaikutukset alueen luontoon näyttävät jäävän lopulta varsin paikallisiksi. Tällä hetkellä vain pienen Pajulammen vedelle on myrkyn vuoksi asetettu käyttörajoituksia. Se on toki yhä epävarmaa, miten esimerkiksi syksyn sateet saavat maaperässä olevan MTBE:n liikkeelle.

Turma tapahtui, kun Kinnin seisakkeella säilytyksessä olevat venäläiset säiliövaunut lähtivät tuntemattomasta syystä liikkeelle. Yksi vaunu repesi ja 35 000 litraa bensiinin lisäainetta MTBE:tä valui maastoon.

Onnettomuudesta on jo vedetty johtopäätöksiä sekä VR:llä että viranomaispuolella. Vaarallista ainetta sisältävien vaunujen varastointi ratojen varsilla on lopetettu ja keskitetty tietyille niin sanotuille vak-ratapihoille. Samoin vaunujen kiinnitykseen on kiinnitetty huomiota.

Onnettomuus paljasti, että viranomaisten tiedonkulussa on ongelmia. Ministeriössä kirjoitetaankin paraikaa uusiksi asetustekstiä, jotta tiedonkulkua koskevat vastuut selkenisivät.

Kunhan poliisin ja onnettomuustutkintakeskuksen tutkimukset valmistuvat, päästään lopullisesti keskustelemaan siitä, kuka korvaa onnettomuudessa syntyneet vahingot. Maaston tai kaivojen puhdistamisen osalta asia lienee varsin selvä. Mainehaittojen ja mielipahan osalta tilanne on hankalampi: korvauksien maksajaa tuskin löytyy.

Pitkän päälle iso kysymys Mäntyharjun kohdalta kuitenkin on juuri maine. Puhtaalla luonnolla ja vesistöillä profiloituvalle kunnalle myrkky ei ole mikään mainos. Onneksi brändi on niin vahva, ettei yksi Kinni sitä kaada.