Pääkirjoitus: Taisteluväsymys vaanii jokaista

Tasavallan presidentti ja pääministeri esiintyivät poikkeuksellisessa yhteisessä tiedotustilaisuudessa. Teemana oli tietenkin korona. ”Tämä pirulainen on voitettavissa, me nujerramme sen”, sanoi presidentti Sauli Niinistö. Lausunto jäänee historiaan.

Tiedotustilaisuuden aihe oli henkinen kriisinkestävyys ja valtioneuvoston käynnistämä Suomi toimii -kampanja, jonka tavoitteena on tukea jaksamista.

Asiaa ei suoraan sanottu, mutta kyse taisi olla siitä, että kansaa valmistellaan pitkään kestävään poikkeustilaan. Rokotetta pitänee odotella ensi vuoteen. Ennen sitä ainakaan riskiryhmät eivät ole turvassa.

Korona on sotkenut suomalaisten elämää toden teolla kuukauden verran. Uusia toimintatapoja, käyttäytymismalleja ja moraalikoodeja on pitänyt opetella töissä, kotona, kaupungilla. Jok’ikinen kansalainen ei tietenkään ole onnistunut käyttäytymään joka hetki moitteettoman koronaturvallisesti. Kokonaisuutena sopeutuminen kriisioloihin on silti sujunut oikein hyvin.

Kun aika kuluu, hankalat rajoitukset vain jatkuvat, eikä loppua näy, uhkana on taisteluväsymys. Niinistön lääke tähän oli itsekuri. Presidentin hieman raamatullinen viesti oli, ettei väsyä saisi. ”Paljon riippuu siitä, kuinka me ulkonaisesti käyttäydymme. Noudatammeko me niitä ohjeita ja sääntöjä, joita on annettu.”

Pääministeri Sanna Marin muistutti, että huolet ja pelot ovat ymmärrettäviä ja kaipuu normaaliaikoihin yhteistä. Samalla hän kiinnitti huomiota – aivan oikein – siihen hyvään, mitä suomalaisten auttamisenhalua on tuonut pintaan. Samaa alleviivasi, että tiedotustilaisuuteen oli pyydetty mukaan useiden vapaaehtoisjärjestöjen edustajat kertomaan omasta toiminnastaan.

Hallituksen ja presidentin huoli suomalaisten jaksamisesta on aiheellinen. Kukaan ei ole immuuni koronan moninaisille vaikutuksille. Muiden auttaminen ja tukeminen on nyt arvokasta ja siitä saa voimia auttajakin. Tärkeää on muistaa, ettei se onnistu, jos ei ensin huolehdi itsestään.