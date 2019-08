Pääkirjoitus: Mainoskohu lisäsi Veikkauksen peliautomaattien vähentämista ajavan kansalaisaloitteen tukijoita

Veikkauksen peliautomaattien sijoittelusta on keskusteltu Suomessa jo vuosia. Ruokakauppojen ja ravintoloiden auloissa asiakkaiden kulkureiteillä olevien koneiden on arveltu houkuttelevan liialliseen pelaamiseen. Kansalaisaloite rahapeliautomaattien poistamiseksi kaupoista, kioskeilta, ravintoloista ja huoltoasemilta tehtiin jo maaliskuussa, mutta asia on vasta nyt saamassa tuulta taakseen.

Rahapeliasioista vastaava sisäministeri Maria Ohisalo kertoi vihreiden kesäkokouksessa, että hallitus aikoo pohtia peliautomaattien sijoittelua tämän hallituskauden aikana. Ohisalo sanoi kannattavansa ajatusta, että pelikoneet sijoitettaisiin erillisiin tiloihin, joissa asiakkailta edellytettäisiin vahvaa tunnistautumista.

Vaikka pelikoneista on keskusteltu pitkään, niin ei voi välttyä ajatukselta, että ministerin ulostulolla on yhteys Veikkauksen mainossotkuihin. Nyt avautui sopiva tilaisuus puuttua asiaan, kun monopoliyhtiö on joutunut puolustuskannalle. Myös kansalaisaloite alkoi saada mainoskohun jälkeen lisää tukijoita. Pitkään noin 15 000 allekirjoituksen tasolla junnannut aloite sai viikon aikana 10 000 allekirjoittajaa lisää.

Peliautomaatit ovat vain yksi, mutta julkisesti ehkä näkyvin osa suomalaisen ylipelaamisen ongelmaa. Koneiden sijoitteluun ja määrään tulee silti kiinnittää vakavaa huomiota.

Kauppaliikkeet ja muut, joissa peliautomaatteja on, saavat veikkausyhtiöltä korvausta laitteiden sijoittelusta. Erillisen tilan rakentaminen voi olla monelle yritykselle hankalaa, ellei Veikkaus sitten ota sitä itse kontolleen. Vaatimus voi vähentää pelikoneiden määrää myös tätä kautta.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi