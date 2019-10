Pääkirjoitus: Kovin vaikeaa on Veikkauksen valvominen

Rahapeliyhtiö Veikkauksen ympärillä kuohuu, jälleen. Viimeisten kuukausien aikana on kohistu peliautomaateista, yhtiön mainonnasta, liikevaihdosta ja rahapelaamisen valvonnasta. Myllerrystä ovat lisänneet omistajaa edustavien poliitikkojen oudot puheet.

Kuluttaja- ja kilpailuvirasto tiedotti torstaina, ettei Suomen rahapelijärjestelmän sääntely täytä tehokkaan valvonnan vaatimusta. Virasto patistaa valtiota uudistamaan Veikkauksen valvontaa.

Suomi on ainoa EU-maa, jossa valtionyhtiöllä on rahapelien monopoliasema. Ruotsi purki oman Veikkauksensa, Svenska Spelin monopoliaseman tämän vuoden alussa. Yksityiset rahapeliyhtiöt saavat toimia Ruotsissa valtion myöntämän lisenssin turvin.

On järkevää odottaa Ruotsin kokemuksia rahapelien vapauttamisesta. Kovin pitkään asian päällä ei voi kuitenkaan maata. Yhtiö kaipaa pikaisesti napakampaa valvontaa. Elokuussa hyllytetty mainoskampanja oli mauton ja vastuuton. Miten ihmeessä eettisesti hatara mainonta saattoi päästä sisäisen valvonnan läpi?

Veikkauksen monopoliasemaa puoltavat perustelevat kantaansa sillä, että pelaaminen on monopolissa kontrolloidumpaa kuin vapaassa markkinassa. Viime kuukaudet osoittavat, että meno näyttää kaikkea muuta kuin hallitulta.

Veikkauksen tekemisiä ruodittaessa pitää muistaa sen kaksijakoinen rooli. Liiallisesta rahapelaamisesta aiheutuu kansalaisille suuria ongelmia. Toinen puoli asiassa on se, että isosta liikevaihdosta jaetaan vuosittain yli miljardi euroa hyviin tarkoituksiin, joiden avulla monia ongelmia ennaltaehkäistään.

Monopoliaseman suhteen olennainen kysymys kuitenkin kuuluu – ovatko muut EU-maat väärässä?