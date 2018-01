Pääkirjoitus: Mitä Mikkelin torille pitäisi tehdä? Ei ainakaan vinoparkkia tai ulkomuseota

Mikkelissä on yksi Suomen kauneimmista toreista. Etenkin keskikesällä Hallitustori sykkii elämää, jossa omat ja vieraat viihtyvät.

Torin tärkeydestä kertoo sekin, millä tunteella mikkeliläiset siihen suhtautuvat. Aika monella tuntuu olevan varma käsitys siitä, miten tori toimii, miten torin pitäisi toimia ja mistä johtuu, ettei tori toimi. Ikävä totuus nimittäin on, että vilkkaimman sesongin ulkopuolella torilla näkyy liian harvoin vilskettä tai ihmisiä.

Monenlaista hyvää itua ja ideaa — vaikkapa ne palmut — on nähty ja oikeaan suuntaan on hapuiltu.

Maailman muutos on osunut toreihin muuallakin. Vähittäiskauppa on muutamassa kymmenessä vuodessa keskittynyt super- ja hypermarketeihin. Torien merkitys kansalaisen päivittäisessä ruokahuollossa on kuihtunut marginaaliseksi.

Nykyisin torille tullaan viihtymään, kuluttamaan aikaa ja tapaamaan tuttuja. Kahvilat, terassit, lasten leikkipaikat ja tapahtumat ovat toimintaa, joka tuo väen paikalle. Myös perinteisellä torikaupalla on merkityksensä, mutta turha kuvitella, että se palaisi entisaikojen mittoihin.

Tasaisin väliajoin joku haikailee torille autojen pysäköintiä — jos ei valtuustosalissa niin ainakin tekstiviestipalstalla. Tällä torielämä muka vilkastuisi. Kaupunki on nämä haikailut onneksi torpannut. Vinoparkissa olevat autotko houkuttelisivat ihmisiä viihtymään?

Toriparkin rakentaminen oli aikoinaan viisas ratkaisu. Sen jälkeen Hallitustorin kehittäminen ei kuitenkaan ole ollut mikään suoraviivainen menestystarina. Monenlaista hyvää itua ja ideaa — vaikkapa ne palmut — on nähty ja oikeaan suuntaan on hapuiltu.

Suuri yhteinen visio tuntuu silti olevan vähän hukassa.

Toivottavasti se joskus löytyy. Ja toivottavasti se on jotain muuta kuin parkkipaikkoja tai ulkomuseo.